不應忘記的事實. June. 09, 2020 08:02. . “我們絕不會忘記妳。”這是國防部遺骸挖掘鑒定團的標語。隨著DNA鑒定技術的進步，遺骸發掘工作進入了劃時代的境界。美國有壹支名為聯合戰俘失蹤者確認司令部（JPAC）的部隊，這裏設有專門的遺骸發掘、鑒定小組。他們為了尋找韓國戰爭失蹤的美軍，甚至在首爾設立了常駐事務所。韓國也不甘在遺骸挖掘事業上落後於人。韓國是世界上第二個專門成立遺骸挖掘部隊的國家，現在還在進行遺骸挖掘工作。曾經讀過某士兵退役者上傳到網上的文章，他說自己在服役期間被動員參與遺骸挖掘調查是最有意義的瞬間，那成了他重新認識國家和軍隊的契機。 壹到顯忠日，各種媒體就會刊登有關遺骸挖掘的美談。而且這句話總是動人心弦。“我們絕不會忘記妳。”但我們卻忘記了。就算對陣亡者的悲痛沒有消減、尋找遺骸的努力沒有停止過，但比這更本質的教訓、戰爭留下的歷史教訓都快到神奇地忘卻，令人不舒服。 第壹次世界大戰爆發的1914年，由於兵力不足，英國國防部長基奇納決定招募誌願兵。最初的目標是10萬人，但瞬間就聚集了60萬人。當時稱他們為“基奇納部隊”。韓國在傳統上具有強烈忠心和國家意識，有這種誌願兵的行列也許壹點也不奇怪，但在國民國家誕生不到200年的歐洲，這是令人驚訝的現象。戰爭結束後，火熱的愛國心變成了對政府和體制的不信任。俄羅斯爆發了革命。第壹次世界大戰是最嚴重的殺傷劇。其原因是對發達的武器體制沒有做好任何戰術準備。面對魯莽的戰術和殺戮戰，士兵們非常憤怒。即使不是戰爭，如果政府和社會的既得利益階層不能應對變化，就勢必會受到排斥。 歷史學家

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