主要感染國中最早全學年上學，現場有人提出“壹刀切方針無用論”. June. 09, 2020 09:32. by 朴在明, 金守蓮 jmpark@donga.com,sykim@donga.com. 隨著初壹和小學五、六年級學生8日首次上學，全國595萬名小、初、高學生全部完成了2020年第壹學期的上學。韓國是主要疫情國家中最早完成“全學年上學”的國家。但是，以首都圈為中心零星蔓延的新冠疫情的擴散情況，將成為維持上學課程的關鍵。 ○ 98天後全學年上學，校內無集體感染 當天進行了第四撥上學，今年首次大部分學生同時去了自己的教室。這距離當初預定的開學日期（3月2日）已經過了98天。 從目前世界範圍來看，全學年恢復上學課程的情況也不多見。據教育部透露，法國從2日開始恢復所有小學、初中和新冠疫情安全區內高中的上學，日本的情況則是從本月起根據各地方自治團體的判斷開放校門的程度。美國、德國等其他主要國家仍處於階段性上學或關閉學校的狀態。 自5月20日高三學生開始上學以來，最擔心的“校內集體感染”尚未出現。據教育部透露，自上個月20日以來，確診感染的有8名學生和4名教職員工。也就是說，學校並沒有出現“二次感染者”。但是，包括首都地區的514所學校在內，全國範圍內因發生新冠患者等原因全面中斷上學授課的學校多達517所。 對於教育部的“開始上學上課”，仍有不少或贊或反的爭論。但是，對於上學上課的必要性，教育界全體認可。韓國教員團體總聯合會政策本部長申賢旭（音譯）表示，“在困難的情況下，學生們去學校本身就是值得歡迎和令人慶幸的事情”，並強調，“要妥善管理，不讓學校成為感染的媒介。”教育部教育課程政策官李相洙（音譯）就上學上課學習的原因表示：“不能以遠程授課方式進行的人性教育、建立社會關系等，是學校教育的本質。” ○ 依然有人提出“上學無用論”引爭議 但是，在首爾等首都圈，目前仍有不少批評意見，認為“只是表面上的上學”。因為，除了每天上學的高三學生外，很多學生是隔周上學或每周上學壹兩次。據教育部介紹，5日上學的學生在全國595萬名中只有280萬名。當然，當時初壹和小學五、六年級等還沒開始上學，但也遠遠達不到教育部當初建議的“三分之二學生上學”的標準。 其中，最近每天增加50名確診者左右的首都圈新冠疫情的擴散產生了影響。在首爾等首都圈，只讓三分之壹的學生上學，因此全國上學比率下降。農山漁村的10名以下學生的學校中，全體學生每天上學的情況也不少。 在開始上學的第三周，出現了各種各樣的不滿。首都圈的某寄宿型外國語高中學生說：“最近根據教育部的方針，學生們隔周上學，每兩周裏就要再次入住宿舍和離開宿舍”，“這壹決定反而會增加對外部感染的擔憂，沒有反映學校和學生們的反對聲音。” 首爾市松坡區的家長A某強調，“上初壹的女兒壹周聽壹次給課，不完全不允許和朋友對話或聚在壹起”，“如果是這個樣子，就沒有非去學校不可的理由。”教育部相關人士表示：“根據地區及學校的不同，學校會最大限度地靈活運營”，“但是隔周上學或克制接觸等，也是因為要防疫而沒有辦法。”

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