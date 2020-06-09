三星生物制劑接到價值3000億韓元的醫藥品委托生產訂單. June. 09, 2020 08:02. by 徐東一 dong@donga.com. 三星生物制劑(Samsung Bio Logics)公司8日發布公告稱，已簽訂了2份生物醫藥品委托生產合同意向書。合同金額約為3000億韓元。至此，三星生物制劑僅今年上半年(1~6月)就達成了超去年總銷售額(7105億韓元)的1萬億韓元左右的訂單額。 當天三星生物制劑表示：“6日與瑞士所在制藥公司簽訂了生物醫藥品委托生產意向書，訂單金額分別為432.5422億韓元和2462.3258億韓元。”以堅守經營秘密為由，未透露合同對方的具體信息。合同對方及合同期限將於2023年12月31日後公開。 相當於去年總銷售額(7105億韓元)6%的合約金432億韓元是最低確定金額。今後，如果三星生物制劑滿足合約上保障的特定條件，該金額最多可能會增加到約4800億韓元。三星生物制劑方面計劃，在仁川延壽區松島第3工廠生產相關生物醫藥品。 合同金額為2462億韓元的合同是三星生物制劑在有價證券市場上市前簽訂的對現有合同的訂貨余量3.7875億美元(約4579億韓元)的變更合同，因此增加了2462億韓元。這達到去年銷售額的35.1%。 當天，三星生物制劑方面通過公告表示：“合同金額在雙方合同上具有約束力，之後如果簽訂正式合同，將公布確定內容。” 此前，三星生物制劑在4月份也與美國制藥企業Vir生物科技簽訂了委托生產正在開發的新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)治療候選物質的合同。合同金額為4418億韓元，以三星生物制劑2016年在有價證券市場上市後簽訂的單一訂貨合同為準，這是規模最大的合同。

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