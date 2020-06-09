在反種族歧視熱潮下 英國示威者將“奴隸販子銅像”推入河中. June. 09, 2020 08:03. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “現在，科爾斯頓必須從我們的城市中消失。” 7日，在英國西部港口城市布裏斯托爾市中心，1萬人聚集在一起舉行示威，抗議因白人警察的暴力執法而死亡的喬治•弗洛伊德(46歲)的死亡。集會過程中，一些示威者沖向科爾斯頓街頭一座高5.5米的銅像，將雞蛋扔在雕像臉上。隨後，示威者爬上雕像並將其用繩子系牢，將它拽倒。現場爆發出了“現在好了”的歡呼聲。這一場面成為歐洲地區反種族歧視示威的象征。 據英國廣播公司等媒體報道，在歐洲各地舉行的大規模集會上，一些示威者破壞與種族歧視有關的歷史人物銅像。 當天倒下的銅像的主人公是17世紀奴隸貿易商愛德華•科爾斯頓(1636~1721年)。布裏斯托爾出身的他於1680年擔任壟斷西非貿易的英國皇家非洲公司(RAC)的主管，在加勒比海一帶和美洲大陸將約10萬人帶到歐洲作為奴隸販賣。17世紀，布裏斯托爾成為英國奴隸貿易中心。 1689年英國榮譽革命後，王權被削弱，科爾斯頓開始變身慈善家，開始向布裏斯托爾、倫敦的學校和醫院捐款。他還擔任過布裏斯托爾地區保守黨眾議員。1721年去世，他把自己的財產捐給了當地的慈善機構。在這一過程中，包括布裏斯托內學校、演出場地、建築物等在內，連街道名稱也起名為“科爾斯頓”，1895年銅像樹立起來。然而，自1815年起，歐洲禁止奴隸貿易，人們對柯爾斯頓的奴隸貿易活動的批評開始擡頭。在醫院、學校等處刻著的他的名字開始被刪除。 據《衛報》報道，特別是以弗洛伊德事件為契機，最近一周內，市政府接到了數千件請願書，要求“清除銅像”。示威者當天將科爾斯頓銅像拽倒，然後用膝蓋頂住銅像的脖子，就像美國警察對黑人男子弗洛伊德做的一樣。之後，銅像轉移到港口，被扔進了埃文河(River Avon)。 當天在比利時布魯塞爾，反種族歧視示威隊也破壞了在非洲剛果民主共和國進行殖民統治的國王利奧波德二世(1835~1909年)的銅像。因為據推算，在利奧波德二世的殘酷統治下，1885年至1908年間有超過1000萬剛果人喪命。 此外，德國柏林、西班牙馬德裏、意大利羅馬、法國馬賽、丹麥哥本哈根等地當天也爆發了大規模示威。據《路透社》報道，倫敦的集會尤其激烈，示威隊伍和警察發生沖突，14名警察受了重傷。英國首相鮑裏斯•約翰遜表示，“反種族歧視示威活動被暴力顛覆了。他們有權在保持社會距離的前提下和平地展開示威活動，但無權攻擊警察。”

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