金與正“對韓指責”，金正恩沈默不言……這是朝鮮式“雙軌戰術”？. June. 09, 2020 08:03. by 韓基渽 record@donga.com. 朝鮮國務委員會委員長金正恩在其妹妹、勞動黨第壹副部長金與正4日發表“對韓譴責談話”後首次公開露面，但並未提及韓國，其背景備受關註。有分析認為，金正恩讓“總管韓國事務”的金與正出面擔任對韓譴責先鋒，而他本人則觀察韓美的反應，相機調整信號，是在展開壹種“佯動作戰”。 據《勞動新聞》8日報道，金正恩7日主持召開第七屆第十三次黨中央委員會政治局會議，主要討論了經濟和人事問題。金正恩僅提及了“提高化學工業整體水平的當前任務”“首都市民的生活保障問題”等自力更生和民生政策，並沒有提及涉及韓美的對外政策。金與正通過談話強烈批判了“脫北者”向朝鮮撒放傳單的行為，接著統壹戰線部表示“堅決廢除韓朝共同聯絡事務所”，朝鮮各地也接連召開對韓譴責大會，而金正恩則在對韓信息方面謹言慎行。 對此，有評價認為，金正恩和金與正開始上演分擔角色的“红白脸”。此前，金正恩在3月份通過金與正發表談話進行猛烈抨擊，稱青瓦臺為“膽小的狗”“低能兒”等，壹天之後又向文在寅總統發來了親筆信。同樣的對韓戰術模式再次出現。京畿大學客座教授南柱洪（音譯）分析說：“這是典型的對南戰術，該說的話都說了，但對外（最高領導人的）的信號卻保持低調。” 有分析認為，朝鮮可能在6·15宣言20周年之際的下周再次施壓。對於對目前南北關系懷有極大不滿的朝鮮來說，現在是發出想要斷絕關系的象征性強硬信息的最佳時機。南柱洪表示：“不排除觀察韓國的反應壹周左右後，在6·15之際宣布廢除南北共同聯絡事務所的可能性。”

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