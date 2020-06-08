貝多芬誕辰250周年...“保持距離”余波大勢是莫紮特？. June. 08, 2020 07:46. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “貝多芬誕辰250周年，‘新標準(New normal)’是海登和莫紮特？” 首爾市立交響樂團表示，將大幅更改今年剩下的演出節目，把能做到保持演奏者間距離(最少1.5米)的小規模編成作品搬上舞臺。首爾交響樂團5日晚在首爾樂天音樂廳舉行在線演唱會“奧斯莫•本斯克Gran Partita”演出前，代表理事姜恩京和音樂總監奧斯莫•本斯克出席了記者招待會，並發表了上述講話。 首爾交響樂團繼上月29日在適用保持演奏者距離準則的在線演唱會上選定莫紮特《第39號交響曲》為主題曲後，在當天的演出中作為主題曲又演奏了海登《第94號交響曲》。各有50名左右的團員參加了演奏。 如果適用該準則，演奏通常需要60~70人的貝多芬中期以後作品或浪漫主義交響曲將很難獲得演奏機會。 今年節目的變更中，演員陣容的變更也是不可避免的。海外指揮家和協奏者要想如期消化日程，至少要經過14天的自我隔離。音樂總監本斯克表示：“新節目的指揮者將以音樂總監、首席客座指揮者和副指揮者為中心組成，協奏者也將優先考慮韓國藝術家和居住在韓國的外國人。” 首爾市立交響樂團當天表示，將實施△在管樂演奏者周圍設置透明隔音板 △弦樂演奏者使用1人1樂譜 △空出觀眾席最前面的3排座位 △實施保持距離座席制等方針。如果采用隔著一個座位坐的保持距離座席制，樂天音樂廳和首爾藝術殿堂音樂廳分別可以銷售約840個和1230個座位。另外，準備有觀眾的演出，根據情況決定改為網上演出。 音樂總監本斯克表示，舞臺上隔著坐是參考了德國管弦樂協會的研究采取的措施。預計首爾市立交響樂團可以演奏比歐洲更大的編組作品。適用德國管弦樂協會準則的柏林愛樂樂團的舞臺面積為172平方米，萊比錫布商大廈為181平方米，而首爾藝術殿堂和樂天音樂廳分別為270平方米和320平方米，有更大的余地。 韓國交響樂團3日舉辦的演出也改成了無觀眾在線演出，代替大編曲柴可夫斯基的《曼弗雷德交響曲》，改為演奏簡編的莫紮特《第40號交響曲》。但預計國內管弦樂團很難按照“在舞臺上保持距離”的方式進行演奏。某民間交響樂團相關人士表示：“與團員固定工資相比，樂團給團員的演奏費較大，因此在縮減演出規模方面存在局限性。”

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