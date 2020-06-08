面對朝鮮壹系列脅迫，放低姿態、貶低護國勇士的文在寅政府. June. 08, 2020 07:47. . 朝鮮以勞動黨第壹副部長金與正談話譴責“脫北者”團體向朝鮮撒放傳單為契機，正在加大對韓國誹謗的力度。由金與正指揮的統壹戰線部5日聲稱要關閉南北共同聯絡事務所和徹底拆除開城工業園區，進行了不加掩飾的批評。對外宣傳媒體“我們民族之間”把文在寅政府的韓朝-朝美良性循環關系政策貶稱為“惡性循環關系”。韓國統壹部昨天則表示：“應該遵守《板門店宣言》等韓朝首腦間的協議事項。” 朝鮮拿來說事的撒放傳單問題是民間團體的領域，需要事先尋求理解等留待以後進行充分討論。然而，金與正壹發話，韓國政府立即表示要制定禁止法。盡管如此，朝鮮卻進壹步加大了韓國的批判力度。就是說，這壹程度還不夠解氣。盡管如此，似乎袒護朝鮮的文在寅政府的信息還是沒有變化。 韓國政府前天壹度把第二次延坪島海戰、天安艦死難者的遺屬排除在顯忠日活動參加對象外，後來才追加包含在其中。這很難看作是“單純的失誤”，它與青瓦臺不想刺激朝鮮的氛圍不無關系。如果連紀念追悼護國英靈的國家活動也摻雜著陣營邏輯和考慮朝鮮的判斷，安保的基礎就會動搖。 對內外安保環境越來越嚴峻。朝鮮對韓國的誹謗攻勢雖然有鞏固內部團結的意圖，但是如果朝美關系沒有進展，也有可能是為了提高對外談判力而公開戰略新武器或進行追加挑釁的前奏曲。 據悉，在這種情況下，美國總統特朗普向國防部下達指示，要求截止到9月將駐紮在德國的美軍裁減9500人左右。這是在美國和德國發生防衛費分攤額矛盾的情況下出現的，預計像德國壹樣與美國的分攤額磋商長期處於膠著狀態的韓國也會受到不小的影響。對目前韓國政府正在加速改善南北關系的舉動，美國強調國際合作，表現出微妙的差異。絕不能讓對朝鮮的低姿態演變成朝鮮嚴重的安保狀況誤判。

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