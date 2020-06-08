要盡最大的努力. June. 08, 2020 07:47. by 金俊泰 成均館大學韓國哲學人文文化研究所責任研究員 akademie@skku.edu. 在儒學中，人心分為人心和道心兩種。人心是氣質，即受身體影響的側面。道心是純粹而善良的本性的側面。道心是善良的，但人心可能是善良的，也可能是邪惡的。因為人心與欲望和感情息息相關。控制好欲望、控制好情緒就是善，否則就是惡。 這是壹個哲學概念，多少有些復雜，只要簡單地這樣想即可。人的內心深處，是純善而善良的本性。同時，人類擁有喜怒哀樂等情感，擁有對力量、榮譽、財富和舒適的欲望。還存在食欲、性欲、睡眠欲等原始欲求。作為人，不可能沒有這種感情、欲望和欲求，也沒有必要否定它，但要把管好，讓它正確運行。而且，人的欲望非常強烈，不時會危及心靈。不是克服壹次欲望就完事的。人的欲望會隨時萌發。因此，要真誠、始終如壹地努力，在目前這種形勢下朝著最適合的“道”——“中道”前進。 假設我登上了王位吧。當然，起初都會下定決心要成為名垂青史的聖君，但很多君主最終未能遵守這壹承諾。很多時候，即使是初期佳下優秀業績的人們，也往往越往後就越亂乃至於崩潰。 代表性的要屬唐太宗（626~639在位）和唐玄宗（712~756在位）。太宗和玄宗分別是創造“貞觀之治”“開元之治”盛世的人物。但是，他們都是在後半期犯下了各種錯誤和失誤，特別是玄宗陷入奢侈和享樂之中，寵愛奸臣，使國家陷入巨大的混亂之中。 其實，君主從壹開始就處在壹個容易被欲望所汙染的環境裏。在人心中，沒有比欲望更難控制的了。但是普通人或因為害怕法律，或因為自身的處境沒有跟上，所以不能隨心所欲地行動。即使想貪心，也要等到我到了可以貪心的位置才有可能。但君主如何？擁有強大的權力，也無需畏懼法律。只要下定決心，可以隨意享樂和享受。所以才變得懶惰，容易任性。很有可能自滿和固執己見。 因此，君主首先要把握心態的重心，守住心態，壹旦萌發錯誤的想法，就要立即反省和改正。問題是單憑自己的力量很難收心。沒有人說什麽，都能自覺反省、自我保持清醒，這是君子或聖人的境界。大部分人要有反省的契機，周圍要給予刺激。平時也有必要傾聽別人的直言，回顧自己，故意聽取別人的諫言，習慣性地反省自己，需要有這樣的態度。 雖然是從國王的立場上進行了說明，但這是適用於所有人的教訓。上班第壹天，開始新項目時，沒有從壹開始就懶惰。下決心要做出讓別人驚訝的事情，壹定要成功、取得好的結果。然而，漸漸沾染惰性，追求舒適，曾經昂揚的初心不知去了何去。 “始勤終怠，人之常情。”意思是壹開始是勤勉的，到最後卻變成了懶惰，這是人的屬性。為了防止這種散漫，公司會給予獎金，並給予升職和漲薪的動機。也會制定懲戒程序，維持緊張狀態。但僅憑這些，很難阻止我心靈的放縱。應該每天進行反省和傾聽別人的聲音，雙管齊下。只有這樣壹天天的積累，才能有良好的開始和良好的結束。

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