特朗普對防衛費分攤額不滿，要求“裁減9500名駐德美軍”. June. 08, 2020 07:47. by 朴湧 parky@donga.com. 據《華爾街日報》等媒體當地時間5日報道，美國總統特朗普已指示國防部，在9月前將駐德國美軍裁減9500人。有分析認為，這可能會加大正在進行防衛費磋商的韓國等其他盟國的擔憂。 《華爾街日報》援引美國政府官員的話報道說，特朗普此次下達的裁軍命令中包括駐德美軍從目前的3.45萬人縮減至最多2.5萬人的上限。據悉，特朗普政府從去年9月起討論了上述措施，白宮國家安全事務助理奧布賴恩最近簽署了包含這壹指示的備忘錄。有分析認為，此次措施反映了特朗普政府對德國國防費支出規模、連接俄羅斯天然氣管道的“北溪2號”項目等的不滿。 多數分析認為，如果特朗普強行裁減駐德美軍，駐韓美軍也將受到嚴重影響。作為韓美防衛費分攤額磋商的施壓籌碼，美國可以會正式考慮階段性裁減或撤回目前28500多名（包括循環部署）駐韓美軍兵力的方案。軍方消息人士表示：“特朗普政府壹直把駐韓美軍在韓半島循環部署的費用作為增加防衛費分攤額的主要原因”，“如果韓國最終拒絕美方提出的增加預算（1年合同、13億美元），美方可能會提出裁撤駐軍的方案。”

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