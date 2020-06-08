為消除種族歧視，“籃球皇帝”喬丹進行巨額捐款. June. 08, 2020 07:47. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. “籃球皇帝”邁克爾•喬丹(57歲•照片)和體育用品公司耐克的“喬丹品牌(Air Jordan)”決定在今後10年間為消除種族歧視捐贈1億美元(約1207億韓元)。 據《法新社》等媒體6日報道，喬丹在與“喬丹品牌”發表的一份聯合聲明中說，“很多東西已經在發生改變，但仍然存在一些最壞的問題。必須根除根深蒂固的種族主義。我在此承諾將捐款1億美元，用於消除種族歧視，實現社會正義和擴大教育機會。”這是運動員個人向非營利組織捐贈的金額中最高的一筆。 喬丹提及最近動搖美國社會的喬治•弗洛伊德死亡譴責示威的口號“黑人的命也是命(Black Lives Matter)”，並主張“這是無可爭議的口號”。這相當於指責了一些人認為“所有生命都很重要”“白人的生命也很重要”並諷刺相關口號的行為。喬丹還表示：“直到拖垮我們社會制度的根深蒂固的種族歧視完全消失為止，我將承諾為保護和增進黑人的生活而獻身。” 此前，喬丹在1日也發表聲明哀悼弗洛伊德，“他感到非常難過、痛心和生氣。我們應該集中我們的聲音，讓政治家們改變法律，通過投票引導制度的變化”，呼籲黑人社會用和平的方法對抗不正義。 作為美國職業籃球(NBA)歷史上最優秀的球員，喬丹在1998年之前6次在芝加哥奪冠，5次獲得MVP，職業生涯共14次入選全明星。據悉，目前作為NBA夏洛特山貓隊的老板，他擁有21億美元(約2.5347萬億韓元)的資產。

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