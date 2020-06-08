朝鮮要把“停止敵對行為區”無效化？. June. 08, 2020 07:47. . 韓國軍隊內外有觀測認為，朝鮮勞動黨第壹副部長金與正警告的廢除《9•19南北軍事協議》的後續措施是同時多發的武力示威，目的是使“停止陸海空敵對行為區（陸海空緩沖區）”無效。陸海空緩沖區是旨在防止偶發沖突的《9•19南北軍事協議》的核心內容。也就是說，朝鮮可能會采取壹系列軍事措施或挑釁行為，誘導韓國軍隊采取應對措施，使緊張局勢進壹步升級。 據分析，朝鮮首先有可能撤回被認為是協議最大成果的非軍事區內最前方警戒哨所的示範撤離。此前在2018年11月，朝鮮和韓國分別以爆破方式和挖掘機拆除的方式，各自摧毀了10個最前沿哨所。雙方對該成果予以評價，並決定就撤出其余所有哨所問題進行磋商，但至今沒有任何進展。也有可能讓朝鮮軍隊接近軍事分界線，或進行武力示威打破禁止在非軍事區起5公裏區間內禁止炮兵射擊訓練的協議條款。 在海上，則有可能用海岸炮炮擊西部海域“北方界線（NLL）”正前方或以南。壹旦朝鮮出現正面違反禁止炮擊東部和西海“北方界線”緩沖水域（東部海域80公裏、西部海域135公裏）規定的挑釁行為，則會出現韓國軍隊也采取相應措施的情形。韓國軍方負責人表示：“朝鮮有可能再次明確‘北方界線’是‘最大火藥庫’，發出韓國希望的西部海域海上和平水域及示範性共同捕魚區已經化為泡影的信息。” 針對被金與正用來當作破壞協議的借口——對朝傳單，預計朝鮮將發射高射槍（14.5毫米機關槍）或出動米格-29等戰鬥機越過戰術措施線（TAL）南下到開城上空，進行威脅飛行。戰術措施線是設置在距離軍事分界線北側20~50公裏上空的假想線，如果朝鮮戰鬥機越過該線，韓軍戰鬥機將立即進行應對出擊。 韓國軍方相關人士說：“朝鮮正在假想把挑釁和武力示威導致的緊張局勢的責任轉嫁給南方，並把協議破裂正當化的預案。”

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