新冠肺炎相關股票收益率66.5%...螞蟻們“開懷大笑”. June. 08, 2020 07:47. by 金紫炫記者 zion37@donga.com. 據調查，因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)而暴跌的韓國證券市場在恢復過程中，個人投資者獲得了較高的收益率。同期，外國投資者持續拋售股票，很多人擔心個人投資者是否會再次遭受損失，但有評價稱，與過去相比，變得聰明的螞蟻們此次在股票投資上取得了成功。 7日，據韓國交易所透露，韓國綜合股價指數(KOSPI)在10年8個月以來首次下降到1400多點，從今年3月19日開始到本月5日為止，個人投資者在有價證券市場上購買最多的10個項目的平均收益率為66.5%。也就是說，如果當時將100萬韓元投資在了這10個項目上，那麽目前累計資產已經增加到了166.5萬韓元。 在此期間，SK的股價從10.7萬韓元上漲到25.7萬韓元，增長了1.4倍，上升幅度最大。在二次電池、非面對面產業的成長期待感下，三星SDI(103.1%)、Kakao(87.31%)、Naver(60.42%)等企業也表現出了較高的收益率。個人投資者凈買入集中的三星電子也得益於半導體景氣恢復前景，獲得了29.2%的收益率。個人投資者們接收了外國投資者拋售的大部分資金，支撐了國內股市，這被解釋為是引導股市快速恢復的原因。從3月20日到本月5日，外國投資者在有價證券市場拋售了10.7849萬億韓元規模的股票，而個人投資者則凈買進了7.7272萬億韓元的股票。 不過，個人投資者的收益率依然沒有超過外國投資者。據統計，同期外國投資者凈買入前10名股票的平均收益率為69.7%。外國投資者集中購入了Celltrion、三星生物Logics等未來成長性高的股票。

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