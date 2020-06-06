美國全境靜默8分46秒，悼念“膝壓死”黑人. June. 06, 2020 07:40. by 任寶美 bom@donga.com. 被白人警察的膝蓋壓死的黑人喬治•弗洛伊德的追悼儀式當地時間4日在美國全境舉行，到處都是持續靜默8分46秒的追悼浪潮。特朗普曾表示要動用聯邦軍隊應對華盛頓示威者，當天退後壹步，表示要讓軍隊重返軍營。 反對種族歧視的示威4日進入第10天，追悼儀式在和平的氣氛中舉行。沈默時間8分46秒是明尼蘇達州明尼阿波利斯警察用膝蓋壓住弗洛伊德脖子的時間。全美黑人地位提高協會（NAACP）等人權團體將這壹天定為“追悼日”，並提議市民從下午3時45分開始，沈默8分46秒以悼念弗洛伊德。 當天，在明尼阿波利斯的北中大學舉行的追悼儀式上，阿爾•沙普頓牧師呼籲，“現在是站起來說‘把妳的膝蓋從我們的脖子上移開’的時候了。白人不負責任的時間過去了，”敦促發生變化。遺屬方面的律師本傑明•克倫普指出：“殺死弗洛伊德是種族歧視的傳染病。” 弗洛伊德的遺屬、政界人士、市民運動家等參加了當天的追悼禮拜。明尼阿波利斯市長雅各布•弗雷跪在地上，把手放在安置弗洛伊德屍體的棺材上數分鐘，流下了眼淚。 在馬薩諸塞州波士頓、華盛頓州特科馬等地，示威隊也趴在地上8分46秒，悼念弗洛伊德的死亡。紐約、納什維爾、西雅圖、聖塔莫尼卡等全國各地的數千名示威群眾繼續和平遊行示威。 這種情況下，警察的過激應對正在持續。在芝加哥，警察用脖子按住壹名黑人女性的視頻被公開。據美國有線電視新聞網（CNN）報道，居住在芝加哥的米亞•賴特的家人說：“我到了購物中心，還在車裏，警察用棍棒打碎了車窗，把我拉出去甩在地上。”他要求調查真相。芝加哥警方已著手調查涉案警察。 紐約示威現場公開了壹段視頻，兩名警察推倒75歲白人男子後，在暈倒的男子耳朵流血的情況下，也沒有采取任何措施離開現場。紐約州州長安德魯•科莫說，“立即對涉案警察采取了停職措施”。 《紐約時報》等媒體報道說，就投入軍隊鎮壓示威隊的方案，特朗普與國防部長埃斯珀產生了矛盾，當天特朗普同意讓部署在華盛頓附近的軍隊重返原位。艾斯珀在前壹天（3日）曾指示在華盛頓附近待命的82空降師的700多名士兵重返原位，但因特朗普總統的激怒而改變了指示。《紐約時報》援引壹位不願透露姓名的高層官員的話報道說：“總統終於決定順從（讓軍隊返回的意見）。”《紐約時報》預測說，特朗普決定軍隊返回並不意味著國防部和白宮之間矛盾的終結。

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