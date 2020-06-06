找到感覺的金世煐擊出“84米老鷹球”，一輪比賽減少10桿. June. 06, 2020 07:40. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 在8號洞(3桿•143米)，崔惠珍(21歲)的開球落在距離旗桿1.3米遠的位置。球在距離球洞只有30厘米的地方稍稍偏出，從而遺憾地錯失一桿進洞。看到這一情景的同組選手金世煐(27歲)隨即把球開到了距離旗桿2.4米遠的地方，針鋒相對。互相施壓的緊張感在果嶺上延續，但誰也沒有動搖。金世煐先抓下小鳥球，崔惠珍也以小鳥球回應。另一位同伴裴善雨(26歲)在距離旗桿還有10.3米的情況下，以兩次推桿完成保帕。 在美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽上共獲得10個冠軍的世界排名第6位的金世煐、韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽的大勢選手崔惠珍，以及去年進軍日本女子職業高爾夫(JLPGA)巡回賽並取得賽季兩勝的裴善雨。作為韓美日女子高爾夫巡回賽的代表選手，她們於5日在濟州西歸浦市樂天天空之山濟州高爾夫俱樂部(球場標準桿72桿)舉行的KLPGA巡回賽樂天坎塔塔女子公開賽第2輪比賽中展開了激烈的自尊心競爭。比賽因籠罩在球場的濃霧而中斷1小時20分鐘左右後重新開始，在這樣惡劣的條件下三人都展開了“無柏忌比賽”，進入了爭冠行列。 受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的影響，LPGA巡回賽中斷，今年第二次參加國內比賽的金世煐當天以低於標準桿10桿共62桿的成績平了個人職業生涯最低桿記錄，位居第二位(兩輪過後低於標準桿12桿共132桿)。從10號洞出發的她在11號洞(4桿)打出84米的老鷹球後，又追加了8支小鳥球。金世煐表示，“隨著大會的深入，我的比賽感覺正在逐漸恢復。我曾在該球場獲得KLPGA巡回賽首個冠軍(2013年樂天瑪特女子公開賽)，所以在這裏打比賽心情十分愉快。”與金世煐合作6年的專職球童、美國籍的保羅•福斯科在進入韓國後結束了自我隔離，從本次比賽開始與金世煐並肩作戰，這也給了她心理上的安全感。金世煐說：“我告訴保羅‘韓國選手打得很好’，他鼓勵我‘不要氣餒’，這給了我很大的幫助。” 前一天以低於標準桿1桿的成績排在並列第73位的崔惠珍本輪擊出了9個小鳥球，兩輪過後取得低於標準桿10桿共134桿的成績。她將排名一下子提升了70位，占據並列第3位。上半場擊出1支老鷹球和1支小鳥球，打出低於標準桿3桿成績的裴善雨在下半場擊球有些晃動，但沈著的危機管理能力沒有讓自己失去桿數，本輪過後以並列第5位(低於標準桿9桿共135桿)繼續保留爭冠希望。 在突破新冠肺炎疫情舉行的國內3個大賽上保持“全勤”的金孝周(25歲)當天抓下5支小鳥球，吞下1個柏忌，減少了4桿，兩輪過後排在並列第3位(低於標準桿10桿134桿)，有望奪冠。 因6個月以上沒有進行正式比賽，在恢復比賽感覺方面吃了不少苦頭的世界排名第一的高真榮(25歲)本輪只減少了1桿，僅停留在並列第48位(低於標準桿3桿共141桿)。

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