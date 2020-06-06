在草率公開討論基本收入之前，應先從政官民基礎研究做起. June. 06, 2020 07:41. . 隨著第21屆國會的開院，“基本收入”成為朝野政治圈的熱點話題。未來統合黨緊急對策委員長金鐘仁作為“脫保守”的話題提出實施基本收入的方案後，不願放棄進步議程主導權的執政黨立刻壹副準備拿出相關法案的樣子。隨著有可能成為2022年大選議程的可能性增大，潛在的大選候選人們也爭先恐後地加入到了討論中。 前壹天提出“餓的時候買面包吃的自由”、點燃討論之火的金鐘仁委員長4日也表示，“我認為現在可能是從根本上討論基本收入問題的時機”，繼續點火。共同民主黨議員李元旭更進壹步表示，“沒有增稅的基本收入是不可能的”，甚至主張上調稅金。同壹天，國民之黨代表安哲秀提議討論以低收入層為中心的“韓國型基本收入”，加入了爭論。如果真的實施這壹制度，動搖韓國福利體系根基的討論將變得眾口難堵，令國民感到混亂。 原來，基本收入的概念是“無條件地每月向全體國民發放相同金額的收入”。贊成者們認為，由此可節約行政費用，脆弱階層會擺脫生計威脅，更加積極地求職。不過，幾年前芬蘭政府進行的實驗表明，這種方法幾乎沒有產生任何鼓舞工作欲望的效果，只是壓力略有減輕。這意味著效果沒有得到驗證。 甚至金鐘仁委員長現在也表示，“認為在赤字財政狀況下能夠實施基本收入，是近乎幻想的事情”，可見問題的根源在於財源。如果要每人每月分配30萬韓元，就要花費今年總預算（512萬億韓元）的36.5%（187萬億韓元）。截止到第三次補充預算，今年總福利預算為194萬億韓元，因此，就算取消基礎養老金等所有現有福利優惠，只支付基本收入，這筆錢也難以籌措。 盡管如此，已經點燃的基本收入討論似乎不會輕易平息。確實，有不少人主張，為了彌補新冠疫情暴露的社會安全網的漏洞，有必要全面整頓福利體系，研究基本收入。在美國矽谷，為了被人工智能、機器人擠出工作崗位的低收入層，實施基本收入制度的呼聲越來越高。 如果現在的實施基本收入制主張不是針對大選的善心攻勢，那麽朝野不應該用不成熟的想法分裂國家輿論，而應該與政府、民間專家面對面，認認真真從基礎研究做起。

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