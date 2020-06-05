延尚昊和林常樹導演將第三次走上戛納“紅毯”. June. 05, 2020 07:29. by 李?? baltika7@donga.com. 延尚昊導演的新作《釜山行2：半島(以下簡稱半島)》和林常樹導演的《天堂：走向幸福的國家》(暫定名)被邀請參加法國戛納國際電影節。今年戛納電影節因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的全球性大流行而被取消，但戛納電影節方面3日(當地時間)正式發表了56部邀請作品。正式邀請作品沒有分競賽單元和非競賽單元(午夜展映Midnight Screening)。 延導演的《半島》是《釜山行》(2016年)的續集，講述了從釜山行4年後在一片廢墟的土地上與僵屍展開最後決鬥的人們的故事。影片由姜棟元、李貞賢擔任主演，準備在今年夏天上映。林導演的《天堂：走向幸福的國家》講述了兩個偶然相遇的男人(崔岷植、朴海日)為了尋找人生最後的幸福而進行特別旅行時發生的故事。 此前，延導演曾憑借動畫片《豬玀之王》(2011年)和恐怖片《釜山行》兩次受到戛納電影節的邀請。林導演也憑借《下女》(2010年)和《金錢之味》(2012年)兩次走上戛納電影節紅地毯。 此外，韋斯•安德森執導的《法蘭西特派》、弗朗索瓦•奧宗執導的《85年夏天》等影片也被列入正式邀請作名單。戛納電影節方面今年不會在邀請作品中選定金棕櫚獎、最佳導演獎、最佳劇本獎等獲獎作品。取而代之的是，當這些影片上映或在膠片市場交易時，可以使用“Cannes2020(戛納2020)”字樣和象征戛納的棕樹葉。如果今年下半年威尼斯電影節、柏林電影節、釜山國際電影節如期舉行，56部正式邀請作品將在這些電影節上亮相。 在今年的戛納電影節上，雖然受到新冠肺炎疫情影響，仍推出了2067部影片。參展作品超過2000部，這在戛納電影節歷史上尚屬首次。戛納電影節原定於上月12日至23日舉行，但因新冠肺炎疫情的擴散而取消了頒獎儀式。今年被委任為評委會主席的美國導演斯派克•李將於明年再次擔任戛納電影節評委會主席。

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