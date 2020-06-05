埃斯珀公開抗命……宮警告撤換國防部長，稱“到目前為止他仍然是防長”. June. 05, 2020 07:29. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、林寶美記者 lightee@donga.com,bom@donga.com. 圍繞種族歧視抗議示威的應對問題，美國特朗普政府內部的分裂聲音越來越大。對於總統“投入聯邦軍隊進行強硬鎮壓”的方針，國防部長馬克·埃斯珀舉起反旗，白宮以埃斯珀被撤換的傳聞予以回應。在軍隊內部不滿情緒日益高漲的情況下，就連前國防部長詹姆斯·馬蒂斯也破例公開批評特朗普總統。 壹直被分類為特朗普總統的忠臣的埃斯珀公開抗命特朗普的意誌後，白宮明顯感到不快。白宮發言人麥克納尼當地時間3日在回答“埃斯珀是否得到總統的信任”的問題時表示：“到目前為止，他仍然是國防部長。如果失去總統的信任，就會知道。”這是在暗示，如果不遵從特朗普總統的意願，他將從國防部長職位上走人。 美國全國廣播公司（NBC）報道說，白宮認為埃斯珀有關反對投入軍隊的言論“超越了底線”。美國有線電視新聞網（CNN）也報道說，特朗普總統、白宮國家安全顧問奧布賴恩、執政的共和黨議員都不歡迎埃斯珀的發言。 特朗普政府的首任國防部長，在職時與約翰·凱利等壹起被稱為“老人軸心”的馬蒂斯對時事刊物《大西洋月刊》說，“特朗普是第壹個不團結美國人、也不嘗試去團結美國人的總統”，“他在分裂我們。我目睹了過去3年間缺乏成熟領導力的結果”，對特朗普予以猛烈抨擊。在美軍從敘利亞撤軍問題上與總統產生分歧後，馬蒂斯於2018年底辭職，他指出，“軍隊從未想到過，會提供總統奇異的紀念照片，會接到侵犯憲法所保障的公民權利的命令。”對此，特朗普總統在推特上指責說：“馬蒂斯是世界上最會裝的將軍。” 特朗普和埃斯珀雙方搖擺不定的步伐也加劇了混亂。特朗普總統在接受保守網絡媒體《News max》采訪時表示：“投入聯邦軍隊取決於局勢發展。並不是壹定如此。”“我們有超過30萬名的強有力的州防衛軍。”有分析認為，可能是特朗普對埃斯珀的抗命感到震驚，後退了壹步。 而美聯社等媒體報道說，埃斯珀向部署在華盛頓附近的200名82空降部隊士兵下達了重返北卡羅來納州波特布拉格堡基地的命令，但後來又取消了命令。有分析認為，這可能是因為為白宮的激怒嚇到而改變了方針。 隨著美國政府的混亂局面暴露無遺，著名專欄作家托馬斯·弗裏德曼也向《紐約時報》表示，“美國完了”，敦促取代特朗普的領導力。 奧巴馬前總統呼籲通過投票改變現狀。他3日通過在線市政廳呼籲說：“只有示威和投票壹起做，才能做出真正的改變”，“即使憤怒，也要懷著希望改變社會。”這被解讀為，要在11月的總統選舉中把特朗普選下去。他強調，“因弗洛伊德死亡表現出來的憤怒將成為廢除種族歧視和實現警察改革的動力。”“對在大街上展現和平、有節制的示威者們，美國人也會感謝的。”

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