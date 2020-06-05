高真榮時隔192天再次出擊，“舒服的三多島，擊球感覺很好”. June. 05, 2020 07:30. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “這是在濟州島舉行的比賽，心情很舒暢，真的很期待。因為高氏的原籍在濟州，所以這裏也是我紮根的地方。” 在意義深遠的濟州島，今年首次參加正式比賽的女子高爾夫世界第一高真榮(25歲)掩飾不住激動的心情。受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的影響，美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽被迫中斷，4日，高真榮通過在濟州西歸浦市樂天天空之山濟州高爾夫俱樂部(球場標準桿72桿)舉行的韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽樂天坎塔塔女子公開賽第一輪，開啟了自己的賽季揭幕戰。這是繼去年11月LPGA巡回賽CME集團巡回賽冠軍賽最後一輪後，時隔192天再次參加正式比賽。 這段時間，高真榮一直在國內利用空閑時間來打高爾夫，檢查擊球感覺，並利用騎自行車和體能訓練來增強體力。在上月舉行的邀請賽“現代信用卡超級賽”上，她與世界排名第3位的朴城炫展開對決(逐洞賽•無勝負)，提升了競技能力。 隨著LPGA巡回賽的重啟被推遲，高真榮為了恢復實戰感覺，決定參加在濟州舉行的本次大賽。在休賽期期間，在父母擁有的家所在的濟州進行充電的她表示：“雖然我出生的地方是首爾，但濟州是像‘第二故鄉’一樣的地方。在景觀優美的海濱咖啡館緩解壓力，經常去黑豬美食店。”2017年因手腕受傷而陷入低迷的她，在當賽季第12次出戰的大賽上取得寶貴的首勝，宣告復活的地方也是濟州(濟州三多水大師賽)。 高真榮自去年10月在海特真露錦標賽上奪冠後，時隔8個月挑戰個人KLPGA巡回賽第11個冠軍，她的擊球感覺多少有些鈍化。上半場，她抓下3支小鳥球，吞下1個柏忌，打出低於標準桿2桿的成績，但下半場，她的推桿出現晃動，未能減少桿數。高真榮表示，現在還剩下3輪比賽，因此會展現出逐漸進步的面貌。她說：“經過長時間的休息，我有很多時間去運動，身體已經好了，但擊球感覺並不太好。我會盡力提升實戰感覺。” 在第1輪比賽中，首次挑戰巡回賽冠軍的韓珍善(23歲)和活躍在LPGA巡回賽的韓國選手中的大姐池恩熹(34歲)擊出低於標準桿9桿共63桿的成績，並列排在首位。韓珍善打出了1個一桿進洞，抓下9支小鳥球，吞下2個柏忌。在8號洞(3桿•143米)用7號鐵桿開球的球落在果嶺上滾了3米左右後消失在洞內，成了一桿進洞。刷新個人單輪最低桿數(此前的記錄低於標準桿7桿)的韓珍善表示，“在正式比賽上出現第一個一桿入洞，感到非常高興和光榮。今天是可以睡個舒服覺的日子。”這是一個沒有一桿進洞附加獎勵的洞。老將池恩熹憑借嫻熟的比賽技巧，在沒有吞柏忌的情況下，抓下9支小鳥球完成首輪。

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