啟動日企資產出售程序……只有外交出面才能阻止韓日分裂. June. 05, 2020 07:30. . 韓國法院1日對拒不接受日本強制征用受害者賠償判決的日本戰犯企業新日鐵鑄金株式會社（現日本制鐵）下達了“公開送達”扣押資產決定書的決定。可以說，國內資產強制出售的程序已經啟動。昨天，青瓦臺表示，“怎麽能摻和法庭的決定”，與之保持距離。日本政府發言人則表示，“將研究所有選項”，預告將采取報復措施。 盡管2018年10月韓國大法院下達了對新日鐵鑄金受害者的賠償命令，但日本外務省沒有將扣押決定書轉交給相關企業，而是拖延壹段時間後退回。對此，大邱地方法院通知日企領取文件，在送達期間的8月4日零時以後，法院可以采取後續措施。日本企業資產變現將使韓日關系走向最壞階段，因此很早開始就令人擔憂。在與強制征用受害相關的10件扣押申請中，如果繼續下達出售其余9件的命令，韓日矛盾必然會逐漸激化。 在強制征用賠償問題浮出水面後，日本政府以“應對本國企業財產權可能受到侵犯”為名，去年7月1日宣布了加強出口限制的措施。此後快壹年了，韓日兩國政府卻只把時間放在通商當局之間的會議上，壹直沒有找到解決方法。兩國的政治領導力和外交努力都沒有解決的意誌，這種說法更為恰當。 由於日本不響應韓國政府關於解除出口限制立場的要求，韓國政府決定重啟世界貿易組織爭端解決程序，兩國外長只分別表達了遺憾之意。這樣下去，人們越來越擔心，相比去年宣布《韓日軍事情報保護協定》結束以後的矛盾，會出現更大的烏雲。 強制征用問題與韓國司法部的判斷和日本政府對本國企業的保護發生沖突，因此兩國首腦根據政治決斷進行外交解決是不可避免的。但是，推說三權分立的青瓦臺和因應對新冠疫情失敗而軟弱無力時依靠極右勢力的日本首相官邸，並沒有立即解決的跡象。日本的應對方式很有可能像往常壹樣粗暴，加劇我們的反感。但韓國政府應該避免再次提出處於有條件延長狀態的《韓日軍事情報保護協定》問題，與安保領域掛鉤。現在還有兩個月的妥協時間。外交上沒有單方面的勝利。如果兩國政府不改為解決問題的態度，而不是把問題搞大，韓日關系將不再有未來。

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