得益於SUV熱銷，現代起亞汽車5月在美國市場表現搶眼. June. 04, 2020 07:36. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 由於新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)在全美的大肆擴散，現代•起亞汽車在4月份經歷了最糟糕的銷售不振，但5月份的銷量小幅增加。美國的經濟恢復措施和運動型多功能車(SUV)銷售好轉帶來的增長勢頭引領了反轉。 2日(當地時間)，現代•起亞汽車美國法人公布的5月份整車銷量分別為5萬7619輛和4萬5817輛。與4月份相比，分別增長了69.6%和44.5%。這與因新冠肺炎疫情在美國的擴散導致工廠停產，全國銷售網癱瘓的4月相比，呈現出了明顯的恢復趨勢。截至今年5月，兩家公司的累計銷量都超過了20萬輛。現代汽車與去年相比銷量突破20萬輛晚了一個月，起亞汽車則基本相同。 5月份的銷售恢復趨勢，可能是受美國一系列經濟恢復措施的影響。因為全國營業及銷售網開始行動，因移動限制措施而無法進行消費的人們開始了推遲的消費。利用網絡加強無接觸(Untact)銷售活動也對恢復銷售做出了貢獻。 車輛銷售戰略也正中目標。在SUV需求旺盛的情況下，現代途勝僅5月份就售出1.5552萬輛，比一年前僅少了64輛。從今年開始銷售的帕利塞德也售出7866輛，刷新了上市以來單月最高銷量。相反，轎車伊蘭特、索納塔同期的銷量分別減少了51.6%和31.9%，未能擺脫低迷狀態。受此影響，現代汽車5月份在美國銷售的汽車中，SUV的比重達到了71%。起亞汽車的獅跑、索蘭托等老款車型以及新推出的賽爾圖斯表現良好，SUV帶動了車輛銷量的恢復勢頭。 但5月份的復蘇勢頭能否持續還是未知數。因為擴散到美國全境的反對種族歧視示威正在不斷激化，而且新冠肺炎疫情的結束時間也仍不透明。現代•起亞汽車計劃更加集中地進行無接觸銷售，但預計仍無法達到新冠肺炎疫情之前的水平。市場調查企業IHS Markit也預測說，由於消費心理恢復緩慢，今年在美國的汽車銷售量將比去年減少26.7%，僅為1250萬輛。

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