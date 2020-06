抗議者聚集在白宮前,要求“選掉(特朗普)”,示威擴散成為“反特朗普”運動. June. 04, 2020 07:36. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、金正安,紐約=常駐記者 朴勇 lightee@donga.com,jkim@donga.com. 在美國總統特朗普宣布“投入重武裝軍隊”等,針對反對種族歧視的示威采取強硬方針後,示威隊伍的規模反而越來越大。甚至出現了超越種族歧視示威,演變成反特朗普示威的征兆。美國政府在華盛頓附近部署了1600名聯邦軍隊,正在準備投入。 示威當地時間2日進入第8天,華盛頓、紐約、波士頓、費城、洛杉磯、亞特蘭大、丹佛等大城市的主要道路和公園,從上午開始被示威隊伍包圍。填滿街道的參加者明顯多於前壹天。雖然過了禁止通行時間,大部分人還持續在各處進行示威。他們在各地與試圖釋放催淚瓦斯來驅散的警察及防衛軍發生了沖突。 特別是特朗普總統講話後,華盛頓的氣氛明顯升溫。在白宮前,即使在開始禁止通行的晚上7點以後,塞滿道路的示威隊仍然沒有解散,而是向特朗普總統喊話,呼籲“讓他落選(vote him out)”等口號繼續示威。白宮周圍的拉斐特公園被鐵絲網圍住,封鎖了示威者的進入,直升機在上空轟鳴,威脅示威者。附近大街上還捕捉到了10多輛滿載防衛軍的大型軍用車輛,在鳴笛的警車開道下奔馳的場面。 美國國防部當天在華盛頓附近部署了福特布萊格和波特德蘭基地的1600名聯邦軍隊。包括憲兵和步兵大隊等在內的這些兵力正在首都圈的基地等待鎮壓示威。在華盛頓部署了約2800名州防衛軍,在全美29個州投入了約2萬名州防衛軍。美國有線電視新聞網(CNN)報道說:“與派往伊拉克、敘利亞、阿富汗的兵力規模基本相同。” 在紐約,已是宵禁時間的晚上8點多,時報廣場還殘留著數百名示威者。據《紐約時報》報道,晚上9點半左右,警方在上西城與示威者發生沖突,並逮捕了部分示威者。被稱為紐約市“心臟”的市中心的百貨商店和商店也遭到搶劫。警察直升機在市內各處起飛,註視著示威隊伍。 不過,大部分的示威都是在和平的氣氛中進行的。在波士頓、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖等主要城市舉行的示威中,不僅有黑人,也有白人、小孩和老人等參加,還進行了跪地舉手的安靜示威。 但特朗普當天在推特上指責說,“關於和平示威的說法是錯誤的”,特別是點名說紐約“已完全失控”“已被混亂、不法和破壞占領”,並三次在推特上鼓動投入防衛軍。他在推特上說,“卑賤的人和失敗者(lowlifes and lossers)把妳們撕得粉碎,”毫不掩飾地出口罵人。 民主黨正在推進譴責特朗普總統強硬鎮壓方針的決議案。特別是,他們認為,前壹天為確保特朗普訪問教堂的通道,針對在白宮前拉斐特廣場上舉行和平示威的示威隊使用催淚瓦斯和橡皮彈,違反了憲法。共和黨內部也出現了以本·薩斯、蘇珊·科林斯參議員等為中心的批評聲音。

