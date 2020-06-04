希特勒故居到2023年將改為警察局. June. 04, 2020 07:36. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 領導納粹德國的阿道夫•希特勒(1889~1945年)的奧地利故居將改為警察局。此舉意在從源頭上杜絕新納粹等極右分子企圖將這裏作為聖地的舉動。美國電子商務公司亞馬遜也從今年3月開始禁止銷售被極右分子視為聖書的希特勒著作《我的奮鬥》。 據《法新社》等媒體報道，奧地利內務部長卡爾•內哈默當地時間2日表示：“在參加希特勒故居改建設計的12家公司中，奧地利建築師貝恩哈德•馬特領導的‘馬特馬特’公司入選。” 內哈默部長還補充說，在今後3年內將投入約500萬歐元(約68億韓元)，在2023年初完成工程。去年11月，奧地利提出了改建計劃，並接受了歐盟(EU)內部建築公司的設計征集。 希特勒故居位於與德國接壤的奧地利北部因河畔布勞瑙。這是建於17世紀的黃色3層建築，外部有“希特勒出生的地方”的小小標誌。樓前還有一塊小石頭，上面寫著“不能搞法西斯主義”。這塊巖石將遷移到位於首都維也納的博物館。 希特勒於1889年4月20日在這裏出生，但幾周後他的父母就從那裏搬走了。盡管只在不記事的童年時期短暫地住過，但他在1938年將奧地利並入納粹德國後來到了這裏。 歐洲極右勢力每年4月20日都會像巡禮聖地一樣訪問希特勒故居。對此，奧地利政府從20世紀70年代起租用該建築作為福利設施，禁止極右派接近該建築。2016年，政府以81萬歐元(約11億韓元)的價格從房屋主人那裏購買建築物後，引發了用地用途爭議。“為反省希特勒和納粹的錯誤，應拆除建築物”“要真正反省就要原封不動地保留下來”“用於慈善團體、家庭暴力預防中心等公益目的”等各種對立意見此起彼伏。最終，政府在去年年末決定將其改造成警察局。 近年來，由於經濟困難和反移民心理的擴散，極右主義犯罪在歐洲各國十分猖獗。去年10月，德國哈雷猶太教禮堂發生槍擊事件，造成2人死亡，多人受傷。今年2月，德國哈瑙也發生槍擊事件，造成9人死亡。受害者都是移民者出身。去年11月，在意大利也有用機關槍和爆炸物武裝的新納粹主義團夥被警方查獲。

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