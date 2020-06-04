在慶州南山發現佛頭. June. 04, 2020 07:36. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 慶北慶州市南山藥水谷石造如來坐像節舊址上發掘出了疑似從統一新羅時代石佛坐像中分離出來的佛頭(佛像的頭顱)。 文化遺產廳3日表示，“慶州市在確認日本帝國主義強占時期石造如來坐像的原位置的過程中，發現了疑似坐像的腦袋的佛頭。”據說，調查當時石造如來坐像從原位移走，其旁邊的佛像臺座(放佛像的底座)的中臺石和上臺石處於不穩定的狀態。臺基石也在原位置進行了移動，放在大巖石下面。文化遺產廳表示，在該巖石旁(西側)發現了頭部朝向地下的臉部望向西側的形態，臉部右側和耳朵部分被觀察到有金箔。 在佛頭旁邊發現了修飾眉心之間白毫的圓形水晶與佛像相分離。小型青銅塔和佛像也在周邊出土。 頭部遺失的石造如來坐像是統一新羅後期的作品，像慶州石窟庵本尊佛像一樣作降魔觸地印(左手掌展開朝上放在丹田位置，右手覆於右膝指向膝下的地面的樣子)。統一新羅石佛坐像的臺座多數為八角形，而該佛像的臺座則呈四方形。這與慶州移車寺址出土品—青瓦臺總統官邸後面綠地園的慶州方形臺座石造如來坐像(寶物)形式相同。發掘組負責人說，這兩尊石佛坐像的形態和樣式幾乎一樣，是雙胞胎佛像。 通過此次發現的佛頭，將就是否給統一新羅石造佛像和摩崖佛像進行改金(重新給佛像刷金漆)和上色展開學術討論。慶州市計劃復原佛頭和石佛坐像，並對周圍進行整頓。

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