英超聯賽將於17日重啟 逐步開放友誼賽. June. 04, 2020 07:37. by 李元洪 bluesky@donga.com. 英格蘭足球超級聯賽(EPL)官方決定在17日(當地時間)聯賽重新開始之前，允許有條件地舉行友誼賽，以提升各球隊的競技水平。 英國《每日電訊報》3日表示，“英超事務局允許球隊之間進行友誼賽。但必須遵循嚴格的方針。”即將恢復聯賽的各俱樂部此前都進行了隊內練習比賽等，但還需要更接近實戰的訓練。 根據英超事務局準備的預防新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的方針，球隊和球員的移動時間應控制在90分鐘以內，且所有球員都要用自己的汽車移動。另外，教練組應該代替外部裁判，在比賽之前徹底檢查賽場的防疫情況。 英超聯賽17日將率先進行曼城隊VS阿森納隊、阿斯頓維拉隊VS謝菲爾德聯隊的比賽，隨後將恢復2019∼2020賽季的賽程。 孫興慜效力的托特納姆熱刺隊將於19日迎戰強敵曼聯隊。

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