偏見的高墻. June. 04, 2020 07:37. . 相當於韓國的絎縫布或碎布包袱皮的布藝拼貼，是女性的傳統手工藝文化。費思·林格爾德雖然是壹名涉獵繪畫、雕塑、表演等多種媒體的作家，但又以結合了絎縫和繪畫的作品最為出名。其讓人聯想絎縫被褥的布藝拼貼作品具有童話般的形象和故事，因此被稱為“故事布藝拼貼”。 《瀝青海灘》是壹幅講述8歲的黑人女孩凱西居住的紐約哈萊姆家中風景故事的布藝拼貼。1939年某個炎熱的夏夜，凱西壹家將用瀝青覆蓋的屋頂作為海灘，與鄰居壹起舉行著簡陋的派對。在大人們快樂的時光裏，和弟弟壹起入睡的凱茜正夢想著在紐約夜空中翺翔。餐桌上擺著豐盛的食物，洗得幹幹凈凈的衣物，用植物花盆裝飾的屋頂，其樂融融的家庭面貌，顛覆了外界對這個貧寒、骯臟、危險的小鎮的偏見。 雖然不是富翁，但凱茜壹家快樂而團圓的生活場景，其實出自作者童年的回憶。林格爾德雖然出身於貧寒的哈萊姆，但在家人的關愛下無憂無慮地長大，也是當時黑人女性中少有地考入了美術學院。但隨著在以白人男性為主的美術界受到歧視，她開始關註種族問題和女性問題。林格爾德放棄西方傳統繪畫選擇布藝拼貼，也是因為對黑人身份認同的自覺。她的先輩奶奶是壹位黑人奴隸，為白人農場主制作拼接布藝，而媽媽則是哈萊姆為黑人制作服裝的設計師。作者試圖將經過產業化而淪落為廉價手工藝品的布藝拼貼提升到高級美術領域，同時還試圖將根深蒂固的種族歧視歷史和性別歧視問題也壹同展現在作品中。 回頭再看，畫中的高樓似乎象征著偏見的高墻。那麽，作家是不是想通過小凱茜，講述著這片土地上所有弱者想要跨越歧視和偏見的高墻的夢想和希望呢？

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