新冠激浪洶湧而來，疾病管理廳的升格不能止步於增加職位. June. 04, 2020 07:37. . 政府為加強包括新冠病毒感染癥在內的傳染病應對能力，昨天預告了包括將疾病管理本部從保健福利部獨立出來、升級為疾病管理廳等內容的政府組織法修正案。青瓦臺下設各區域疾病應對中心，將保健福祉部次官增加到2人，單獨負責保健領域。 如果升格為疾病管理廳，則可以同時履行制訂“政策”和“執行”職能，與忙於收拾事態的現在不同，可以制定應對保健醫療危機的長期應對體系。2015年發生中東呼吸綜合征（MERS）疫情時，也曾討論過升級為廳的問題。此次新冠疫情初期應對失敗的原因，被指出是缺乏指揮塔的問題，再次形成了加強疾病管理本部權限的輿論。考慮到傳染病的發生周期縮短、危害正在擴大的趨勢，有必要由具有專業性的組織掌握獨自的預算及人事權，執行保健醫療政策。 但是，在有了負責保健政策的獨立廳之後，還在福利部新設負責保健的次官職位，這令人難以接受。如果不是因升格為廳而增加的職務被用作福利部的“推出人事”，就應該保障新設廳的實際人事權。新設廳下屬的各區域疾病應對中心和地方自治團體保健所之間所屬機關不同而產生的混亂和低效率，也是需要解決的課題。 新冠疫情不但沒有平息，反而因為“悄悄的傳播”而引起不安的眼下這種情況，是否應該著急進行組織改編令人懷疑。在小學、初中、高中實現第三次上學的昨天，共出現49名新患者，文在寅總統也在社交媒體上留言稱，“本想喘上壹口氣，結果不是這樣”。為防範今年秋季的第二次流行，目前急需管理危險設施，建立包括病床在內的醫療體系。 在穩定管理因初期政府馬後炮應對而導致的感染擴散的過程中，被稱為“醫兵”的民間醫療機構居功甚偉。他們在面臨最大難關的大邱“新天地”事件時，冒著經營困難自願加入，撲滅了擴散的大火，阻止了醫療系統的崩潰。但是，活躍在新冠抗疫最前線的民間醫院卻因無法進行壹般診療而蒙受巨大損失。如果對民間醫療機構不采取鼓舞士氣的措施，自誇自贊為“K防疫”，只顧著舉行公務員晉升慶典，那麽在面臨再壹次危機時，醫兵們還會自願趕來嗎？光靠增加“官軍”職位，是無法戰勝第二撥新冠疫情的。

한국어