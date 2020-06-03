“擔心洛杉磯暴亂重演”，僑民紛紛購買槍支. June. 03, 2020 07:27. by 洛杉磯=常駐記者 尹秀民、崔智善記者、申娜莉記者 soom@donga.com,aurinko@donga.com. 當地時間1日下午4點，美國洛杉磯韓國城Galleria百貨店前。這裏平時擠滿了購物者，但眼下這裏滿是軍隊兵力，氣氛非常緊張。他們用防彈頭盔和步槍進行武裝，並組隊守護著主要路口。購物中心入口有5人排著隊看守。為以防萬壹，3輛軍用卡車在購物中心附近的路邊待命。在韓國城巡邏的軍車隨處可見。 隨著美國反對種族歧視的示威進入第壹周，韓人社會的緊張氣氛日益高漲。當天，州防衛軍投入了洛杉磯韓國城。這是為了防止商店掠奪，維持治安。洛杉磯韓人商工會議所和總領事館急忙請求州防衛軍幫忙，並如願以償。 當天下午1點半左右，洛杉磯縣、洛杉磯警察、洛杉磯韓人會等40多名相關人員召開了網上視頻會議，討論了警備對策。洛杉磯警察囑咐道：“我們會守護韓裔，不要擔心。” 但是因無法忍受不安感而購買槍支的僑民正在增加。當天，在韓國城附近的槍支店前，有10多人排隊等候入場。因為1992年的“洛杉磯暴亂”給韓人社會留下了深深的創傷。 當時黑人和白人之間的種族矛盾火花濺到了韓人社會。憤怒的黑人搶劫了2300多個韓人商店，90%的韓人城被毀，損失達3.5億美元。美國警察只保護了附近的貝弗利山莊和好萊塢等富有白人居住的地區。對此，僑民們親自持槍堅守在了自己的家園。 經歷過當時洛杉磯暴亂的壹名僑民說：“暴徒在極限狀況下把壹切都搶走。所以，經歷過（洛杉磯暴亂）當時情景的人想要買槍。”在美國生活了40年的樸鐘順（音譯）也擔心道：“僑民們那時（1992年）購買了很多武器”，“現在的情況和當時完全壹樣。”而壹名70多歲的僑民說：“與以前不同，國家好像會保護我，我感到很安心。” 在對策會議上，洛杉磯市議員大衛·劉呼籲人們不要購買槍支，“槍支會惡化局勢，我們不希望在任何情況下失去生命”。洛杉磯縣和韓人會要求人們克制購買槍支。 據外交部透露，截至2日統計，韓國人商店受害事件共有79起，比前壹天（26起）增加了3倍以上。從城市來看，費城50起，明尼阿波利斯10起，拉裏5起，亞特蘭大4起。目前尚未確認韓人傷亡情況。外交部第二次官李泰鎬在在外國民保護對策本部視頻會議上表示：“要維持緊急聯絡網，加強與韓國人密集地區司法執行機關的治安合作等對策，同時要做好預防和救助在外國民受害的準備。”

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