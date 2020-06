Lady Gaga新曲《Rain on Me》登頂Billboard冠軍寶座. June. 03, 2020 07:28. by 林熙允記者 imi@donga.com. 美國流行女歌手Lady Gaga的新歌《Rain on Me》登上了Billboard單曲排行榜的冠軍寶座。 1日,Billboard網站通過6日號的Billboard排行榜預告報道稱,Lady Gaga成為了在2000年代、2010年代和2020年代都發行過頭名歌曲的第三位歌手。另外兩人分別是瑪麗亞•凱莉和碧昂絲。 《Rain on Me》是Gaga上個月29日發表的第6張專輯《Chromatica》中收錄的歌曲。另一位流行歌手阿裏安娜•格蘭德也一起出演了該單曲的MV,一時成為話題。 Lady Gaga在接受《東亞日報》采訪時表示:“阿裏安娜和我在各自的生活中經歷了很多相似的事情,格蘭德的那種堅韌心生敬佩。在我們一起唱的歌詞中有‘寧願讓我的身體幹涸’這樣的一段,這可以解釋為‘還不如不哭,至少我還未在雨水中消亡(至少我還活著)。任大雨將我沖刷’。”Lady Gaga接著說:“現在我能在暴雨中堅持下來了。流眼淚可能顯得懦弱,其實它讓我變得更堅強。眼淚像天氣一樣。我想通過自己擁有的聲音幫助別人。” 包含《Rain on Me》等16首歌曲的專輯《Chromatica》是Lady Gaga繼第5張專輯《Joanne》之後時隔4年推出的錄音棚專輯。這是憑借電影《一個明星的誕生》(2018年)橫掃奧斯卡和格萊美的Lady Gaga的復出作品,備受關註。類似《The Fame》、《Born This Way》的舞蹈音樂風格再次讓人聯想起Lady Gaga的早期。《Chromatica》將於本月中旬在韓國國內以CD的形式發行。

