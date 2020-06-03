青瓦臺：“韓國將成為G11或G12正式成員”. June. 03, 2020 07:28. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 青瓦臺就文在寅總統為出席七國集團（G7）擴大峰會而訪美的日程表示：“這不是壹次性的或壹時的性質，韓國將成為G11或G12這壹新國際體制的正式成員。”這壹表態是把取代G7的新多邊平臺的成立當作了既定事實。 青瓦臺發言人姜敏錫2日就前壹天韓美首腦通話表示：“世界外交秩序從舊體制G7轉變為G11或G12的可能性增大。”文在寅和特朗普在1日的通話中討論了將由美國、日本、德國、英國、法國、加拿大、意大利組成的G7擴大為韓國、俄羅斯、印度、澳大利亞、巴西也加入其中的G12的方案。姜敏錫還說：“如果成為G11或G12的正式成員，將會對我國的國格上升和國家利益產生巨大的幫助。” 有些人擔心文在寅總統會在美中矛盾的局面下參與美國主導的新多邊平臺，但據姜敏錫透露，文在寅總統表示：“對於（G7）邀請，根本沒有必要回避。這是值得歡迎的事情。”青瓦臺相關人士也表示，G12的目的是克服新冠病毒，因此“認為中國不會反對”。

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