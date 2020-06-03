專欄：想失去聽力. June. 03, 2020 07:28. . 電影結束後，片尾字幕上出現了陌生的獻詞。“獻給用眼睛說話和聆聽的母親和父親”。那麽導演的父母和電影中的父母一樣，也是聽不到、不能說話的聾人嗎？導演也像電影主人公少女一樣，想成為聽不到也不能說話的人呢？ 最近上映的金振有導演的電影《寶莉》就是從這裏出發的。家人中唯一不是聾人的寶莉，每天都祈禱著自己能失去聲音(聽力)。看到母親和父親、弟弟用手勢溝通的樣子，既羨慕又疏遠。這說明她很天真。禱告沒有回應，寶莉戴上耳機，盡量提高音量，但並不如意。寶莉最終跳入大海。這是為了讓自己的聽力像經常下海撿海物的海女的耳朵一樣聽不清。即便如此，也不會發生成為聾人的事情，但寶莉會裝作聽不到聲音，不會說話，體驗作為聾人的生活。 說起這部講述殘疾人家庭的電影，似乎可以證明傷痛，呼籲觀眾的同情心，但《寶莉》卻完全不是這樣。電影安靜地說服人們，他們的生活需要的不是同情，而是如實地照顧他們。認為殘疾人不同是一種差別對待。影片展示了殘疾人家庭與其他家庭沒有什麽不同，或許他們用一種更極端、更溫暖的愛來相互包容，見證他們的生活與其他普通人的生活沒有太大差別。其證詞具有敘事的權威。因為導演本人也經歷過這樣的生活，所以這是可行的權威。像寶莉一樣，導演的父母也是聾人。而且像寶莉一樣，導演小時候也想要失去聽力。重要的不是傷痛或絕望，而是想要融入家庭之愛，想失去聽力。這就是這部電影不是講述歧視或傷害，而是關於愛的原因。文學評論家•全北大學教授

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