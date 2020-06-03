參與“G7+”是超越美中新冷戰的外交力試驗臺. June. 03, 2020 07:28. . 文在寅總統對美國總統特朗普邀請他參加七國集團（G7）峰會表示“樂意前往”。特朗普總統1日在韓美首腦通話中重申，“G7是舊體制”，正在尋求擴大方案。青瓦臺昨天表示：“如果文在寅總統訪美成行，他將成為G11或G12的正式成員，而不是臨時參與的‘觀察員’。” 在特朗普的邀請和文在寅的接受後，韓國參加“G7+”峰會似乎已經明朗化。當然，雖然目前還有尚未確定具體日程和形式的變數，但是由於已經接受今年G7東道主美國的邀請，文在寅總統將以高於觀察員資格的身份參加。經濟規模居世界第10位的韓國堂堂正正地登上了該站的位置。 當然，要想成為該俱樂部的正式成員，必須得到原成員國的同意。人們擔心日本牽制韓國的參與，也對歐洲國家是否會輕易同意因入侵烏克蘭而被驅逐的俄羅斯參與仍持疑問。甚至很多人觀測說，這是即將迎來11月總統選舉的特朗普為選舉而進行的“外交秀”。特別是，可能會成為美國最近下功夫打造的反華聯盟的配角，這不能不說是很大的負擔。 盡管如此，參與G7+，可以提高韓國在國際社會中的發言權，同時也可以使韓國從壹個安靜的旁觀者變成壹個主要的玩家。韓國政府正在推進中國國家主席習近平年內訪韓 在中美新冷戰的漩渦中，韓國也可以起到說服雙方妥協的作用。對於韓國政府來說，這似乎是重啟停滯的朝鮮無核化協商的絕好機會。 問題在於是否具備了支撐這種期待的外交力量。近來的中美對抗，正是美國應對中國毫無顧忌的挑戰、重組現有國際秩序的反擊。對韓國來說，參與“G7+”和習主席訪韓，既是兩手的打糕，也是兩手的定時炸彈。不成熟、遲鈍的外交，稍有不慎就會被卷入美中沖突之中，成為只會招來誤會和不信任的犧牲品。 不存在沒有風險的機會。通過周密、靈活的應對減少危險、獲得實際利益，這就是外交能力。此前，韓國壹直被朝鮮問題牽著鼻子走，躲在“戰略模糊性”的名下。就連國際合作、和平、人權等原則也猶猶豫豫、不敢輕易吐口。以“低調的外交”，不可能成為國際舞臺上的玩家。韓國外交面臨著真正的考驗。

한국어