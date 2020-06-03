試探回歸國內聯賽的“排球女帝”金軟景. June. 03, 2020 07:28. by 姜泓求 windup@donga.com. “排球女帝”金軟景(32歲)真的會回到V聯賽嗎？ 據悉，韓國國家女排隊隊長金軟景最近向原所屬俱樂部興國生命和韓國排球聯盟(KOVO)咨詢了回國的程序，因此結局備受關註。從2009年進軍日本聯賽開始，金軟景在土耳其、中國等海外賽場征戰了10多年，此次是首次具體談及重返國內聯賽。 金軟景最近與土耳其伊薩奇巴希俱樂部的2年合同到期，成為了自由簽約選手(FA)。雖然一直把歐洲、中國等放在優先順序上討論目的地，但情況並不如意。土耳其、意大利因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的影響，聯賽開幕前景不容樂觀。雖然也有球隊向她發出邀請，但並沒有提出具體的條件。中國也是以國家隊日程為中心運營聯賽，所以還沒有具體計劃。如果聯賽日程縮短，年薪等也會減少。 對於金軟景來說，也許是最後一次的奧運會也是決定下一個目的地的重要因素。因為能否適應被推遲到明年舉行的東京夏季奧運會，提高狀態非常重要。此前，金軟景從中國上海返回土耳其時也曾解釋說：“與世界級水平的選手一起比賽，是為了配合奧運會提高競技水平。”金軟景最近也曾表示：“金錢方面不會看得太重。我會盡量選擇一支能夠幫助我做好身體管理，並提升自己狀態的球隊。”在新冠肺炎疫情在全世界範圍內擴散的情況下，很難找到像國內一樣方便進行狀態管理的地方。 絆腳石也很多。金軟景在海外是FA，但是在國內是任意退出的選手。要想回到國內，只能回到留洋前的原所屬球隊興國生命隊。還有年薪問題。據悉，金軟景在土耳其的年薪為16億~17億韓元。目前，國內女選手能獲得的最大金額為7億韓元。但是金軟景最多只能拿到6.5億韓元(年薪4.5億韓元，期權2億韓元)。因為此前興國生命隊與雙胞胎李在英(年薪4億韓元，期權2億韓元)、李多英(年薪3億韓元，期權1億韓元)姐妹簽約時，5億韓元期權帽中的3億韓元被消耗殆盡。給一個隊提供的23億韓元工薪帽中，給3名選手支付超過70%的16.5億韓元也會成為負擔。因為剩下的13名選手(年薪總和只有6億韓元)會感到相對的剝奪感。 興國生命相關人士表示：“選手本人的意願最為重要。將在接到選手的正式回歸意向後進行具體的討論。”究竟會做出怎樣的選擇呢？金軟景一直表示，“最晚也會在6月末之前決定(球隊)。”

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