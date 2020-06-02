參戰勇士們的記憶. June. 02, 2020 07:41. . 外國人眼中的自己，在某些情況下是嶄新的，但在某些情況下卻是傷感情的。如果再受到壹點傷害，就會憤怒地說這是種族歧視。參加韓國戰爭的外國士兵，大多數是美軍，但從記錄上看，壹開始印象並不太好，但有時對韓國人的勤勞、聰明、獻身的態度和勇氣表示感嘆，有時有些說法讓我們聽著有些不舒服。 就後者而言，現在很難判斷這是基於白人優越主義或東方主義的偏見，還是當時的真實印象。只是，身處戰場中心的士兵，往往只談對緊急情況下所發生事情的感受，而不分析我們的情況或背景來寫。這樣的分析應該由比那個士兵更了解我們情況的我們來做。不是用憤怒或辯解，而是用冷靜的視角。 給韓國軍隊留下批判性記錄的人，也經常對在戰場上遇到的某個將士表示善意或敬意。參加長津湖戰鬥的某士兵甚至說“韓國軍沒有幫助”，但在撤退途中遇到的壹名在駐韓美軍中服役的韓國人士兵而言，卻留下了“是真正的戰士”的印象。個人是優秀的，集體的評價卻很低。是有情況的。韓國軍隊的武裝和補給無法相提並論。就內在問題而言，對國家和軍隊缺乏信任，對軍官缺乏信任。國家在理念上是分裂的。經歷了戰爭，在這些方面建立起信任後，韓國軍隊的戰鬥力得到了快速發展。 這裏所說的信任不是說精神上的信賴、戰友的愛。無論是國家還是軍隊，組織上不可能沒有矛盾和不滿。在更大的風險面前，盡量減少這種矛盾，這種努力得到承認，這就是信任。現在我們的社會正走向反面。國家在助長矛盾，國民分幫結派，威脅對方。現在國力強大了，這種程度的傲慢還行嗎？人類歷史所指的答案是，“不是”。 歷史學家

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