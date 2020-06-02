遊戲軟件的飛馳... 《天堂2M》全球谷歌App首季營收居首. June. 02, 2020 07:42. by 申武慶記者 yes@donga.com. 全球應用分析企業App Annie 1日表示，NCsoft制作的遊戲《天堂2M》(照片)第一季度(1~3月)在全球谷歌Play應用市場的銷售額中排名第一。 由於《天堂2M》目前只在國內提供服務，所以韓國用戶的付費結算量較大。實際上，NCsoft第一季度的銷售額為7311億韓元，其中支付給谷歌、蘋果的流通手續費就高達1678億韓元(銷售額的23%)。 在蘋果的應用軟件市場iOS應用商店中，中國版的《絕地求生》騰訊的《和平精英》占據榜首位置，而在Console體感遊戲機任天堂SWITCH中任天堂的《動物森友會》占據榜首。 在韓國銷售最多的遊戲也是《天堂2M》，排在第二位的是NCsoft的《天堂M》，第三位是莉莉絲遊戲公司的《萬國覺醒Rise of Kindoms》。 韓國用戶在新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)全面擴散的3月份，平均每周手機遊戲下載次數達1340萬件。與1月份(1170萬件)相比增加了15%。 App Annie說：“消費者呆在家裏的時間更多，正在尋求一種與他人溝通的新方法，隨著移動設備變得易於接近，多玩遊戲應用市場將繼續成長。”

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