古典音樂界，不確定性導致的不安和疲勞感. June. 01, 2020 07:42. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 因席卷全球的新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)度過漫長的冬季後，開始伸懶腰的演出界隨著蔓延至夜店俱樂部和物流中心的新冠肺炎疫情再擴散而再次萎縮。在無法預知未來的情況下，準備演出的企劃公司和藝人們也感到疲憊不堪。 國立劇場和世宗文化會館等國立、公立公演場在本月16日之前都不會營業。古典音樂等國內演出界的中樞—首爾藝術殿堂由於是財團法人體制運營，因此被排除在停業名單之外。但原計劃在這裏舉行的國立、公立藝術團體的演出被取消。韓國交響樂團取消了原定於3日在藝術殿堂音樂廳舉行的《浪漫的解釋1》演出。此前，富川愛樂樂團也取消了原定5月30日在同一地點舉行的《樸永民的馬勒，大地之歌》演出。 國立芭蕾舞團在反復取消演出和延期之後，原定10日至14日在藝術殿堂歌劇院演出的芭蕾舞《吉賽爾》再次延期。此外，京畿藝術中心推遲原定於4日舉行的“11點的古典音樂”演出等，地方自治團體運營的演出場地也接連取消演出。 民間演出團體的演出也受到了影響。原計劃本月中旬在藝術殿堂主辦一場民間樂團演出的某企劃公司相關人士表示：“由於社會氛圍比較緊張，很難以輕松的心態去演出，因此正在與樂團方面商議是否舉行演出。” 演出界因4月出臺的“保持生活距離”方針而大失活力。根據指南，坐在觀眾席上的觀眾要各留2米(至少1米)的距離。韓國演出藝術經營協會在5月11日發表的聲明中稱，“如果統一適用保持距離方針，民間演出企劃公司不進行演出能帶來利益，因此無法期待演出產業的東山再起。” 社交網絡服務(SNS)上，取消演出的藝術家們正在嘆息。最近取消演出的一位大提琴演奏家透露說，“雖然正在準備本月末的貝多芬誕辰250周年紀念演出，但是也要做好沒有舞臺可上的準備，所以非常疲勞。”鋼琴家尹素榮在臉書上寫道：“拉赫曼尼諾夫和貝多芬協奏曲演出等很多舞臺在上半年接連被取消。重新準備了《舒伯特幻想曲》等舞臺，在練習中又被取消。天天暗自傷心。作為鋼琴家，我想盡快找回日常生活。”數十位演出負責人和藝術家對這段文字表示同感。

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