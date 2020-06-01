美中對決中的薩德變數、G7邀請函……不能草率作出選擇，也不能被強制作出選擇. June. 01, 2020 07:43. . 美國總統特朗普表示，將原定本月舉行的七國集團（G7）峰會推遲到9月份舉行，並希望邀請韓國、澳大利亞、俄羅斯和印度參加。他同時聲稱，“G7已經非常落後於時代。不能正確代表世界現狀。”對此，青瓦臺相關人士昨天僅表示：“事先沒有接到通知”，“將與美國進行協商。” 韓國被邀請參加被稱為“最發達國家俱樂部”的G7峰會是值得歡迎的事情。因為這標誌著韓國的國際地位提高了。但這並不是壹件值得高興的事情。首先，特朗普總統的邀請似乎是尚未正式達成協議的即席式提議。盡管外界對超越現有G7打造新的“G11”充滿期待，但無論如何，此次邀請聽起來都意味著要召開暫時的“G7+”峰會。 更何況，這是在美中矛盾登峰造極的情況下發出的邀請函。白宮官員說，“特朗普希望將其他國家加入G7會議，以討論有關中國的問題”。意思是說，其中包含著建立對抗戰線向中國施壓的意圖。特朗普總統計劃新邀請與會的澳大利亞、印度、日本都是都是美國牽制中國戰略——印度太平洋戰略的核心國家。如果韓國加入其中，韓中關系的惡化將不可避免。 韓國政府上個月28日召開外交戰略調整綜合分科會議，認為美中矛盾激化對韓國的影響有限。但是，就在第二天，中國就對更換在慶尚北道星州的薩德（THAAD，末段高空導彈防禦系統）基地的老舊裝備表示強烈反對，這不禁讓人想起中國報復薩德的事態。 從美中貿易戰爭開始，到新冠病毒責任論、香港國家安全法矛盾，韓國壹直維持著不站在任何壹方的戰略模糊性。對決越激烈，灰色地帶的空間就越小。在美中對決中，朝核問題的解決也變得更加渺茫。 在安保同盟國和最大貿易國之間，韓國外交不能總是在沈默中權衡，期望矛盾消失。既不能草率作出選擇，也不能被強迫作出選擇。眼下，必須在集中外交力量管理美中新冷戰給韓國帶來的風險的同時，還要為生存和國家利益做出最好的選擇。更不能錯失時機。

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