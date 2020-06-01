現代汽車和韓華QCELL決定一同開發循環利用電動汽車電池的“家庭-電力用ESS”. June. 01, 2020 07:43. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代汽車集團和韓華QCELL決定一同開發循環利用電動汽車電池的能源儲藏裝置(ESS)。 現代汽車集團31日表示，上月29日在首爾中區韓華集團辦公樓，現代汽車總經理池永祚、韓華QCELLS總經理金希澈(音譯)簽訂了“共同開發太陽能連接ESS及合作事業”的業務協約(MOU)。兩家公司將循環利用現代汽車集團電動汽車中使用的電池，共同開發家庭用和電力用ESS，共同開發以太陽能為基礎的ESS新事業。 通過此次MOU，現代汽車集團可以環保地解決被丟棄的電動車電池問題，韓華QCELL則可以降低ESS價格，穩定領到電動汽車廢電池。電動汽車電池一般只重復充電500次左右，性能就會下降到新產品的70%-80%，無法滿足汽車公司保證的每次充電的最大移動距離。雖然不能繼續作為電動汽車電池使用，但可以用作儲存大量電力的ESS。如果結合韓華QCELL的太陽能技術，可以擴大環保再生能源的基底。 兩家公司計劃開發循環利用電動汽車電池的太陽能基礎ESS，降低價格，加快普及速度。ESS使用與電動汽車相同的鋰離子電池，價格昂貴，初期構築需要大量費用。《彭博社》預測，2040年世界ESS市場將比2017年增加128倍，達到379GWh，為ESS的穩定普及奠定基礎是搶占世界市場的必要因素。這是約14萬戶家庭一年可以使用的電量。現代汽車集團計劃，不僅與韓華QCELL合作，還將與韓國水力原子力、OCI等ESS相關企業持續合作，加強循環利用電動汽車電池的ESS事業。 現代汽車集團最近正在與多種行業的企業探索新事業。去年10月，現代汽車集團舉行向外部開發者公開並共享汽車相關數據的“現代開發者大會”，向公交車和卡車等生產商用車的企業共享氫燃料電池，並積極推廣氫燃料商用車。據悉，現代汽車集團首席副總裁鄭義宣也與企業的規模及領域無關，會見各種經營者，尋求合作方案。

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