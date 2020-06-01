美國示威演變為暴動，25個城市下達禁行令. June. 01, 2020 07:44. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 抗議黑人男子因白人警察暴力執法而死亡事件的示威蔓延至美國全境，警察和示威者之間的沖突不斷升級。壹些城市甚至發生搶劫商店、縱火和暴動，這種情況下，政府緊急投入兵力，美國陷入巨大的混亂之中。 當地時間5月30日，在首都華盛頓，數千名示威者聚集到白宮和議會前，舉行了譴責喬治·弗洛伊德死亡事件的示威。弗洛伊德死亡的明尼蘇達州明尼阿波利斯已連續5天舉行示威，紐約、洛杉磯、亞特蘭大、波士頓等大城市也舉行了示威。為了鎮壓流血暴動和暴力事件，州政府投入了防衛軍，雙方正在激烈對峙。據微軟全國廣播公司（MSNBC）和有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，25個城市下達了禁止通行令，17個城市共逮捕了1400多名示威者，但示威隊伍並沒有止步。 示威壹浪高過壹浪後，美國總統特朗普表示要投入聯邦軍隊，表明了強硬的應對方針。他說：“我們決不允許向無辜的人發動恐怖襲擊的極左派（“反法西斯”的縮略語，意為極左派）以及主導破壞公共財物的行為”，“我們的軍隊已做好了準備，可以迅速投入。” 特朗普當天指示國防部長艾斯珀為鎮壓明尼阿波利斯示威準備兵力支援。據美聯社報道，命令下達後，800名憲兵隊員將立即投入戰鬥。

한국어