李素英在KLPGA E1慈善公開賽上奪冠. June. 01, 2020 07:44. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 展現“石佛精神”的李素英(23歲•樂天)第五次奪得了韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽的冠軍。 31日，李素英在京畿利川南溫泉高爾夫俱樂部(標準桿72桿，總長6415碼)舉行的E1慈善公開賽最後一輪比賽上，抓到3只小鳥，沒有吞下柏忌，交出低於標準桿3桿的69桿。李素英最終以低於標準桿17桿共271桿的成績，以2桿優勢力壓排在第2位的柳海蘭(低於標準桿15桿共273桿)，登上了冠軍寶座。這也是她個人職業生涯首個從頭至尾領先的“Wire to Wire”勝利。 到第2輪為止交出低於標準桿12桿的李素英，從第3輪(低於標準桿2桿•2只小鳥球)開始以穩定的比賽運營為基礎展開了“無柏忌比賽”，甩開了競爭者的追擊。雖然距離球洞還有4、5米，但沈著的推桿使不掉桿數的集中力大放異彩。在第四輪比賽中，她的表現也相當穩定，她說：“從第三輪開始，好幾個洞都只能保了帕，有些郁悶。盡管如此，但還是以自信的推桿為基礎，沒有吞下柏忌，因此最終獲得了冠軍。” 當天在7號洞(4桿)成功推入2.6米的推桿，首次抓住小鳥的她，直到12號洞為止一直領先柳海蘭2桿。危機在短距離球道標準桿4桿的13號洞(234米)出現了。在爭冠組同時出場的柳海蘭在開球落入沙坑的情況下，射下了24米的老鷹球，一躍成為並列第一(低於標準桿15桿)。但是在該洞上成功一桿攻上果嶺的李素英以兩推抓住小鳥，再次以1桿優勢占據領先。李素英表示：“帶著‘同伴之間互相打得很好’的積極心態進行了比賽。柳海蘭的老鷹球出來的時候，就想著‘好好享受一下’就好了。” 與柳海蘭展開激烈精神鬥爭的李素英在16號洞(5桿)再次擊出小鳥球，鎖定了勝局。柳海蘭在第四輪比賽中，沒有吞下柏忌，射下1只小鳥球和1只老鷹球，交出低於標準桿3桿的成績，但未能扭轉敗局。整場比賽下來幾乎沒有表情變化的李素英在成功完成冠軍推桿後，才在賽場同僚的花瓣洗禮中露出了燦爛的笑容。 在突破新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)後舉行的國內第2次大賽中獲得冠軍的李素英獲得了1.6億韓元的冠軍獎金。僅在巡回賽出道賽季2016年(1勝)和2018年(3勝)獲得過冠軍的她，在“雙數年”中展現出了特別強勢的一面。 舉行本次大賽的南溫泉高爾夫俱樂部正是李素英獲得最後冠軍(2018年AllForYou錦標賽)的地方。李素英表示，“在賽季初期就獲得了冠軍，感到很高興。如果能突破新冠肺炎疫情，繼續比賽的話，我希望再多拿一、兩場勝利。” 另外，效力於美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽的世界排名第10位的“HOT6”李貞恩在第4輪遭遇8次球落入沙坑的厄運，僅僅交出高於標準桿4桿的成績，以並列第21位(低於標準桿7桿)結束本次比賽。

한국어