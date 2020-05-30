文在寅指示“推進朝野政黨定期會晤”. May. 30, 2020 08:21. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅總統以28日舉行的朝野院內代表會晤為契機，再次提議定期舉行朝野政黨會晤。據分析，其意圖是以第21屆國會開院為契機，定期舉行朝野院內代表會議，嘗試正式開展合作。 文在寅29日指示總統政務首席秘書姜琪正：“要推進朝野政黨能夠定期會晤。”前壹天在與共同民主黨院內代表金泰年、未來統合黨院內代表朱豪英的會面中，文在寅曾表示，“今後定期會面討論懸案，即使沒有懸案，重要的是見面討論政局”，也是出自同壹脈絡。青瓦臺還決定全面討論朱英豪提議的政務部長復活問題。 前壹天，文在寅和朝野兩黨院內代表在會晤結束後的青瓦臺內散步時，壹同雙手合十，向第1977號寶物石造如來坐像行禮。文在寅是天主教信徒，金漢吉是基督教信徒，但朱英豪是虔誠的佛教信徒。朱英豪說，“我連總統、金院內代表的都準備好了”，掏出施舍信封放在佛像面前。據青瓦臺介紹，文在寅對金 、朱兩人說，石雕如來像在日本帝國主義強占時期差點被掠奪到日本，“《東亞日報》等撰寫了‘日帝想把韓國的國寶級文物拿走’的報道，引起了輿論的批評，佛教界、文化界等人站出來反對，最終守住了國寶”。 三人還壹起參觀了景區內的亭子——五運亭。據青瓦臺透露，文在寅對朱英豪說，“妳確認壹下吧，（匾額）是誰寫的”，朱英豪在確認書寫的人是前總統李承晚後，露出壹臉驚訝的表情。

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