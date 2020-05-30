3萬億韓元！美國起訴朝鮮和中國33名洗錢者. May. 30, 2020 08:21. by 朴湧 parky@donga.com. 美國以參與約3萬億韓元規模的洗錢等嫌疑起訴了朝鮮貿易銀行(FTB)前總裁等28名朝鮮人和5名中國人。《華盛頓郵報》等媒體報道說，這是美國起訴的朝鮮違反制裁規定的最大案件。 美國法務部29日(當地時間)公開了50頁長的公訴書，其主要內容為這33人在中國北京和沈陽、俄羅斯符拉迪沃斯托克、利比亞、泰國、奧地利、科威特等地建立250多家空殼公司和FTB秘密分行後，利用美國金融體系進行25億美元(約3.1萬億韓元)的洗錢活動，並參與非法交易。 主要嫌疑人有2名FTB前總裁(高哲萬、金成儀)、2名前副總裁(韓雄、羅鐘南)，以及在泰國經營FTB秘密分行的朝鮮偵查總局所屬的韓基成等。適用了對北制裁法、大規模殺傷性武器(WMD)擴散制裁法、國際洗錢、違反銀行法等14項嫌疑。 有評價稱，負責朝鮮外匯交易的FTB實際上起到了朝鮮核武器和導彈開發的資金鏈作用。 此前，法務部起訴朝鮮較為常見，但此次起訴中國人士是非常罕見的事情。有評論認為，這體現了中美關系因制定香港《國家安全法》等問題而產生尖銳矛盾。

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