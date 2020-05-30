韓貿易協會：中美香港矛盾激化將打擊韓國出口. May. 30, 2020 08:21. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 有預測稱，如果美國和中國圍繞制定香港保安法的矛盾變得嚴重，那麽將香港作為中轉貿易基地的韓國出口也將不可避免地受到打擊。 據韓國貿易協會國際貿易通商研究院29日透露，香港是韓國企業為再出口中國而利用的轉口貿易要塞。因為香港對中國內地的接近性很好，並擁有增值稅退稅、低法人稅、各種免稅等稅收優惠，以及出色的貿易基礎設施。因此，從韓國到香港再到中國大陸的物流移動非常活躍。僅在去年，韓國出口到香港的90%以上都再次流入中國。值得一提的是，自1992年起，美國在簽證、吸引投資和執法等方面賦予香港特別貿易地位，給予香港待遇。這為香港發展成為亞洲代表性金融物流要沖之地發揮了重要作用。 但如果美國加強對香港的制裁，不僅各種優惠將消失，而且外資也將大舉撤離。因為其作為金融和物流樞紐的各種優勢將消失。貿易協會預測稱：“如果發生這種事態，只能直接向中國出口，因此各種物流費用增加，為直接出口中國而確保航班等也可能會出現問題。” 貿易協會某官員說：“香港是我國第四大需求出口地，作為轉口貿易基地價值很高，如果香港的金融、服務、物流功能減弱，韓國的出口勢必將受到沖擊。”

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