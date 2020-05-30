韓食藥處長：正在準備引進瑞德西韋. May. 30, 2020 08:21. by 李素晶記者 sojee@donga.com. 韓國防疫當局將推進瑞德西韋(Remdesivir)的特例進口，以此作為新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)治療劑。此前，由新冠肺炎治療臨床醫生等組成的新型傳染病中央臨床委員會認為，瑞德西韋對新冠肺炎治療非常必要，因此采取了上述措施。疾病管理本部計劃近期向食品醫藥安全處申請海外醫藥品特例進口。 食藥處處長李儀卿29日表示：“美國和韓國國內的瑞德西韋臨床結果非常樂觀，目前正準備引進這種藥物。”特例進口是緊急情況下緊急引進藥品的制度。可以省略對特定藥物的進口目的許可或申報程序。如果食藥處批準特例進口，防疫當局將與制藥公司協商，確保藥品。不過，防疫當局表示，由於瑞德西韋的供應並不充足，因此很難預測準確的國內引進時間。 瑞德西韋是美國制藥公司吉利爾德科學公司開發的治療埃博拉病毒的藥品。最近，美國國立保健研究院(NIH)發表研究結果稱，瑞德西韋可以將新冠肺炎患者的恢復時間從15天縮短到11天，縮短4天左右。防疫當局決定優先對有肺炎、需要氧氣治療的重癥患者使用該藥，並制定監督副作用的程序。

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