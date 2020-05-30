攀巖新星徐彩賢：“幸好奧運會延期，奪牌機會變大了”. May. 30, 2020 08:21. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 夢想：攀巖，特長：攀巖，興趣：攀巖，還有偶爾塗填色畫冊。 “攀巖神童”徐彩賢(17歲)的高中生活記錄簿上可能寫著這樣的內容。受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的影響，世界體育處於停滯狀態，但徐彩賢幾乎生活在父親經營的攀巖體育館。艱苦的攀巖訓練結束後，她便爬上難度較低的賽道的巖壁，做“治愈”恢復。雖然是訓練兩天，休息一天的日程，但她還是每天堅持來體育館。休息是必須的，即使在無法攀巖的日子裏，她也會出現在體育館裏，和隊友們聊天。給出現“紅發安妮”卡通形象的填色畫冊塗色，實際上是她唯一的“靜態愛好”。如此一來，也許掛在墻上比站在地上更舒服。 從6歲開始攀登的巖壁是讓徐彩賢走向世界的大門。她在去年國際攀巖聯盟(IFSC)世界杯難度賽上連續4次奪冠，在難度賽領域排名世界第一。3月份，她還暫時拿到了東京奧運會的參賽權。隨著新冠肺炎疫情的全球性大流行，IFSC取消了原定4月在中國重慶舉行的亞錦賽，將參賽名額分配給亞洲國家成績最好的男女選手陳忠元和徐彩賢，每人一張。但隨著東京奧運會推遲一年舉行，原有的參賽權也隨之消失。IFSC決定12月在中國廈門舉行亞洲錦標賽，以決出前往東京的入場券。 雖然錯過了到手的門票，但徐彩賢依舊很坦然。她反而表示很高興能與攀巖前輩兼偶像“巖壁女皇”金子仁(32歲)再次爭奪入場券。她說：“今年3月確定門票時，不知為何心裏有點不是滋味。可能是覺得這不是靠實力取勝得到的門票。” 有了一年的準備時間，這是一個好消息。首次成為正式比賽項目的奧運會攀巖比賽中，男女混合各設一枚金牌。在混合賽的3個具體項目(難度賽、抱石賽、速度賽)中，以難度賽為主要項目的徐彩賢正在致力於提高速度賽成績。目標是將目前10秒多的成績縮短到8秒多。徐彩賢表示，“速度賽是一項需要反復訓練，縮短時間的項目，能夠有更充足的時間進行準備，真是萬幸。” 徐彩賢甚至連“奧運會結束後想做的事情”都選擇了攀巖。雖然有些過分，但這裏所說的攀巖，並不是攀巖比賽，而是攀登自然巖壁。徐彩賢在進入職業選手生活之前，每當放假的時候都會和父親一起去世界有名的自然巖壁。父親希望女兒一生幸福地攀巖。 去年2月，她還挑戰了西班牙著名攀巖古鎮休拉納的41米高難度自然巖壁“蘭布拉”。 “反復進行攀登固定路線的訓練，有時會想念巖石。去年沒能登完蘭布拉，今後一定會再次挑戰。” 抓住冰冷巖石的觸覺和山谷的涼風。一想到奧運會結束後將挑戰的攀登自然巖壁的魅力，徐彩賢今天也在體育館揮汗如雨。

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