視覺障礙人李英恩成為美國總統獎學金獲得者的秘訣. May. 30, 2020 08:22. by 朴湧 parky@donga.com. 患有視覺障礙的美國韓裔青少年李英恩（19歲，畢業於新澤西州諾登谷高中，音譯）入選白宮“總統獎學金獲得者”名單的消息傳開後，韓國出現了很多支持她的留言。像往常壹樣，極少數人說，“是不是因為生得聰明才這樣？”小李姑娘說：“當我聽到成功人士的故事時，也曾有過這種想法。實際做了以後才知道不是這樣的。” 李英恩2001年出生於慶南晉州，患有先天性稀有視網膜疾病“萊伯先天性黑內障”。在她出生壹百日左右，父母看到孩子的眼球劇烈晃動，直覺不對勁。據說，他們在大醫院聽到醫生說孩子大了可能看不清前方時，覺得天塌地陷了。孩子上小學後，父母為了治療和教育，選擇了去美國。 英恩的視野像隧道壹樣狹窄，事物模糊，無法看清前方。壹個人無法奔跑，也不能正常讀閱讀文章。即便如此，在握住父親的手跑步時，她還是能夠輕松地放下心中的郁悶。英恩2009年轉學到美國弗吉尼亞州小學後加入了跑步俱樂部。雖然壹開始害怕和陌生人壹起跑，但後來她得到了朋友的信任。 獲得自信的英恩挑戰了學生會活動。她報名參加了用照片等記錄學校生活並刊登在教紙上的《史學工作者》。朋友們從10名誌願者中毫無偏見地挑選了性格積極的英恩。學校給英恩配了壹名落選的同學。這位朋友告訴眼睛不便的英恩拍照的地方，並告訴她對所拍照片的感受。兩個人在壹起，壹個人就能輕松地完成困難的事情。 英恩用盲文或有聲讀物學習。即便如此，她的成績還是相當不錯，甚至以第二名的成績從高中畢業。英恩說，她得到了學校招聘的“點子老師”的很多幫助。如果用電子郵件發送學習所需的資料或圖表，該專家就會制作盲文發給英恩。新澤西州還向英恩等視覺障礙學生提供了帶有盲文鍵盤的“盲文電腦”。 英恩2017年還遇到了成為她眼睛的終生朋友。在壹家盲人支援非營利組織的幫助下，她分配到了壹頭導盲犬“鮎魚”。訓練壹只導盲犬需要花費約5萬美元（約6200萬韓元）。該團體接受美國民間人士的捐贈，幫助患有視覺障礙的學生。 白宮沒有偏見地將克服殘疾、在學業和課外活動中嶄露頭角的英恩，從360萬名移民子女高中畢業生中選出了占比0.004%（161名）的“總統獎學金獲得者”。 英恩將於今年9月入學普林斯頓大學。她夢想著畢業後在華盛頓工作。因為她相信，政治可以把世界向好的方向變化。自稱“政治落伍者”的李小姐表示：“我認為每個人在身體、精神、語言等方面都有困難。我願意做壹些與政府聯系的事情，讓所有人帶著希望站起來。” 英恩是在自己的意誌和家人的幫助下站起來的。為英恩加油的，難道不是照顧殘疾人並給予機會的美國平凡的鄰居、學校、市民團體和政府系統嗎？0.004%的人才不是從天而降，而是靠這樣的社會資本成長起來的。希望我們的社會能出現更多克服障礙、勇往直前的英恩。

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