啟錨的第21屆國會，應打開實質性合作治理的新政治大門. May. 30, 2020 08:22. . 《 從今天開始，第21屆國會將正式拉開帷幕。與4年前以朝小野大出發的第20屆國會不同，第21屆國會因177席巨大執政黨的出現，議席結構發生了變化。共同民主黨主張，根據國會法，在下個月5日之前和8日之前分別選出國會議長團和常任委員長，但未來統合黨的立場是，應在組院協商結束後選出議長團和常任委員長。 此次組院協商將成為朝野合作治理的第壹個試驗臺。然而，協商從壹開始就並不順利。執政黨以壓倒性的議席數索要此前由在野黨擔任的國會法制司法、預算結算特別委員長職務，在野黨對此表示強烈反對。最終，執政黨表現出強硬的態度，表示18個常任委員長都有可能被拿走。當然，執政黨的強攻帶有濃厚的“先發制人”性質，以便掌握協商的主導權，但絕不能讓第21屆國會的首次朝野協商陷入僵局。8年前第19屆國會成立當時，現在的執政黨是擁有127個席位的在野黨，通過與執政黨（152席）的談判，根據議席數分配了常任委員長壹職。 如果執政黨陷入“實力政治”的誘惑，合作治理將消失，將重蹈“數字政治”肆虐的第20屆國會的覆轍。執政黨在排除第20屆國會後半期第壹在野黨的情況下，在泛執政圈“4+1”協議體的主導下強行處理《選舉法》和《高層公職人員犯罪調查處法》等法案，是有損熟議民主基本精神的舉動。如果這種“實力政治”重演，文在寅政府的後半期國政也只能因國論分裂而出現問題。在野黨也應該表現出負責任的態度，而不是壹味地反對，要通過提出對策進行政策對決。絕不能忘記，如果國會放棄協商政治，就會自己推翻立法部的權威。 在此次國會300名議員中，包括朝野議員在內，初選議員達151人。可以說，已經打破陳舊的特定派系或老舊的理念框架，具備了開展新政治的基礎。要以他們為中心，掀起政治革新的新風。要強化牽制政府的立法部功能，要杜絕在國政監察中只發號施令、大量傳喚證人等陳舊、權威主義、低效率的慣例。更何況，要放棄依靠不被逮捕、免責特權等的想法，要根據國民的意願，取得放下議員特權的實際成果。只有把歷史最差的第20屆國會當作反面教材，打開新政治之門，才能恢復國民對國會的信任。

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