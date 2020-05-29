比西洋版畫簡單，工具也不復雜...... 您知道東方的“水印版畫”嗎？. May. 29, 2020 07:29. by 金民 kimmin@donga.com. “水印版畫是比西方早1000年左右的版畫技術。水印版畫比西式版畫簡單得多，這將成為我們利用簡單的工具掌握高超技術的機會。” 不是通過美術教科書學習的版畫，而是東方的傳統版畫是如何制作的？在中國研究水印版畫並將此融入現代美術的金相淵作家(54歲•照片)表示：“親自創作東洋版畫，就能知道我們是如何生活的，以及以什麽樣的視角活在世上的。”1994年至1999年，他先後在中國沈陽魯迅美術學院、中國美術學院等地研究傳統版畫。 水印版畫是指不用油彩，把水作為顏料的溶解材料進行塗抹的方法。一般來說，西洋版畫是用油彩作為材料的油印版畫，使用壓榨機械(壓力機)進行印畫。在紙上一印，形態清晰。而水印版畫則不使用機器，而是利用紙張蔓延的屬性，用手直接沾取版上的顏料，經過長時間的加工完成。因此，每一瞬間都需要集中精神。 金作家解釋說：“水印版畫需要綜合考慮石版、木版、銅版等不同版和紙張、顏料等材料本身的屬性相遇時將如何相互影響。處理物質的單純差異和看世界的角度的差異之間是存在聯系的。”他將通過從30日開始在國立亞洲文化殿堂(ACC)舉行的《隱藏在現代美術中的東洋版畫的秘密》講座向市民們展示上述內容。 每周六共進行6次的此次講座將以利用多種材料親自創作版畫的體驗形式進行。根據每個人的喜好選擇版、紙張和顏料，完成屬於自己的作品。金作家表示：“美術教育大多以西方美術為中心，因此理解東方人的現代美術存在不少困難。市民和專業美術人士也可以親自體驗版畫技術，獲得欣賞藝術的新視角。”

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