愛迪生公司GE退出燈泡事業. May. 29, 2020 07:30. by 金藝允記者 yeah@donga.com. “通用電氣(GE)的時代已經結束。” 以創始人托馬斯•愛迪生的代表發明“燈泡”為基礎發展壯大的通用電氣公司決定整理燈泡事業部門。據悉，燈泡是象征通用電氣公司的事業部門，但最近由於經營惡化，做出了上述決定。 據《金融時報》27日報道，通用電氣公司當天宣布，已將燈泡業務最終出售給智能家居公司Servant系統。通用電氣首席執行官(CEO)拉裏•科爾夫當天在一份聲明中表示，“通用電氣將出售部分業務部門來償還債務，並將專註於航空、醫療保健、電力和可再生能源四大業務。”CNN分析說：“負債過多、業績不佳的通用電氣帝國開始解體。”從1981年開始，GE在擔任CEO長達20年時間的傑克•韋爾奇時期，成長為世界最大的制造企業，但經過“八爪魚式”擴張，進入21世紀後陷入低迷。 雖然燈泡業務的銷售額只占總銷售額的2%，但其在通用電氣公司的意義卻非同一般。因為128年前，公司就在燈泡裏誕生了。1892年，愛迪生將自己的公司“愛迪生通用電氣”和“湯姆森-休斯頓電氣”合並。GE曾是燈泡領域的傳奇。GE在1935年首次為美職棒大聯盟棒球夜間比賽提供了燈泡，並發明了風靡時代的熒光燈(1938年)和鹵素燈(1959年)。但替代燈泡的LED問世後，燈泡事業開始走下坡路。 雖然兩家公司沒有透露具體出售條件，但《華爾街日報》(WSJ)報道說，燈泡項目以約2.5億美元(約3099億韓元)的價格被出售。WSJ評價說：“考慮到燈泡事業在GE總規模中所占的比重較小，這是相當不錯的價格。”《彭博社》解釋說：“此次資產出售雖然不會對公司造成很大影響，但在新冠肺炎全球性大流行引發的經濟衰退時期，成功出售資產，可能會對現金流動性危機起到一點幫助。”當天宣布出售後，通用電氣公司的股價上漲了7%以上。

한국어