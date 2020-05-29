泰安偷渡華人：為了就業來了8個人. May. 29, 2020 07:29. by 池明勳 mhjee@donga.com. 據調查，乘坐休閑摩托艇通過忠南泰安海岸偷渡到韓國的中國人比當初推測的6人多出了2人。泰安海洋警察署28日表示，在全南木浦被捕的中國偷渡嫌疑人A某(43歲)陳述稱，“為了就業，8人一起進入了泰安。”此外，警方還抓獲了一名在韓國國內協助他們的非法滯留華人。 海警相關人士表示：“對木浦地區的閉路電視(CCTV)影像進行分析的結果顯示，偷渡嫌疑人從面包車上下來的人員有10人。我們認為A某的陳述具有可信性。” 當初海警在監控錄像中捕捉到了偷渡時使用的摩托艇為6人乘，發現摩托艇的泰安蟻項海水浴場方向有6人走出來的場面，因此推測偷渡人員為6人。但是海警認為，其他兩人雖然一起進入，但由於處於閉路電視無法捕捉到的死角地帶，所以沒有出現在視頻中。 A某一行於20日晚8時左右從中國山東省威海出發，21日上午抵達泰安後，乘坐在附近等候的面包車，通過西海岸高速公路直接前往木浦。海警相關人士表示：“從A某的陳述來看，面包車內除了偷渡者，還有司機等2人。偷渡者說他們都是中國人，為了見朋友去了木浦。” 海警抓獲了在向A某等人介紹工作崗位的過程中提供幫助的非法滯留中國男性(45歲)，並移交給了出入境當局，為抓捕其他偷渡者，正在繼續進行詢問調查。

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