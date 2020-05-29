文正仁：縮減駐韓美軍有可能成為北韓無核化談判的重要籌碼. May. 29, 2020 07:30. by 華盛頓=李政恩 常駐記者 lightee@donga.com. 總統統一外交安保特別助理文正仁表示：“逐步縮減駐韓美軍可以作為北韓無核化談判籌碼的一部分。” 27日(當地時間)，在美國華盛頓智庫昆西研究所舉行的視頻研討會上，文特別助理就是否縮減駐韓美軍的問題回答稱：“在中國崛起和北韓持續的軍事威脅下，大多數韓國人支持韓美同盟，相當多的人支持駐韓美軍繼續駐紮。” 他解釋說：“但如果(駐韓美軍縮減)情況出現，很多人希望駐韓美軍的漸進式裁軍與朝鮮無核化之間能夠有所聯系。再者，駐韓美軍的漸進式裁軍可以作為朝鮮迅速履行無核化的協商籌碼之一。”接著，他還表示，“但是基本上大多數韓國人，無論是保守還是中道左派都會支持駐韓美軍繼續駐紮。” 對於韓美防衛費協商，他指出：“美國要求在超出防衛費分擔特別協定(SMA)範疇的情況下進行1年的協議。以這種方式，韓國國會不可能批準協商結果。” 就圍繞香港《國家安全法》等發生的美中矛盾，他表示擔憂說：“同盟國美國優先於中國，但如果韓國與中國發生敵對，韓半島可能會迎來新冷戰。”文特別助理表示，“對於我們來說，最優先的雖然是同盟國美國，但在結構上依賴中國。如果我們與中國敵對，中國可以進行軍事威脅，也可以支援朝鮮，那樣的話，韓半島和東北亞真的會迎來新冷戰。”他同時表示：“我們希望與這兩個國家保持良好的關系。”

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